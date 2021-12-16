Возле ВР и КМУ люди протестовали против программы сотрудничества с МВФ

Сегодня в центре Киева состоялась акция протеста "МВФ – геноцид Украины", направленная против политики государства по работе Международного валютного фонда (МВФ). Протестующие потребовали от представителей власти прекращения сотрудничества Украины с МВФ.



Акция против программы сотрудничества с МВФ

Масштабная акция протеста прошла возле Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины. Основным требованием митингующие выдвигали необходимость прекращения сотрудничества Украины и МВФ. Участники акции утверждали, что дальнейшие кредиты от МВФ приведут к усугублению общественно-политического, экономического и гуманитарного кризиса Украины.

Событие осветил и прокомментировал украинский политический эксперт А. Кучер. Он написал на личной странице в соцсети Фейсбук: "Главный вопрос, который сегодня должен задать себе каждый украинец – на каких условиях власть берет заимствования у МВФ и чем это уже сейчас угрожает нашей стране и интересам каждого украинца?"

Также Андрей Кучер добавил: "Украина продолжает набирать кредиты, увеличивая внешний долг. Международному валютному фонду мы уже должны $90,46 млрд. или на более понятном языке – каждый украинец должен "кому-то" уже по 2000 дол."

Отметим, что помимо основного требования митингующие выдвинули ряд дополнительных, в частности, прекратить продажу стратегически важных объектов экономики страны, отменить рынок природного газа и электроэнергии, отменить антиконституционные карантинные ограничения, утвержденные с МВФ и другими финансовыми организациями, не относящимся к медицине.

Напомним, сотрудничество между Украиной и Международным валютным фондом началось в 1992 году. В настоящее время финансовый долг Украины составляет 90 млрд долларов.





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