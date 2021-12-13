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Возле Кропивницкого откроется для проезда отремонтированный 150-метровый мост (ФОТО)

В Кировоградской области 17 декабря откроется движение транспорта на мосту

сегодня, 21:55
Автор:

Лиля Воробьева
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В канун Нового года, 17 декабря неподалеку от областного центра Кировоградской области – города Кропивницкий будет запущен в эксплуатацию для проезда автотранспорта отремонтированный 150-метровый мост.

Возле Кропивницкого откроется для проезда отремонтированный 150-метровый мост (ФОТО)

Отремонтированный мост откроют 17 декабря (фото из открытых источников)

Искусственная постройка была закрыта на ремонт летом, все дорожные работы по восстановлению путепровода проводятся в рамках президентской программы, которую представил Владимир Зеленский "Большое строительство". Об этом сообщает пресс-служба Кировоградской облгосадминистрации.

По обнародованной информации, новое сооружение относится к категории большие и 4 месяца находилось в состоянии "ограниченно трудоспособное". Чтобы полностью запустить мост в эксплуатацию, нужно реализовать немалый объем работы, поэтому ремонт сооружения будет продолжен и после того, как движение будет возобновлено.

Эту дорожную постройка, которая соединяет областной центр и населенный пункт Новое, так капитально ремонтируют более чем за четыре десятилетия. Ее протяженность почти 150 метров.

По проекту ремонтных работ здесь предполагается полная замена несущих конструкций. Сейчас завершен ремонт балок пролетных строений и опор, обустроена монолитная плита, шкафные стенки, деформационные швы, закончена гидроизоляция двух слоев асфальтобетона, упорядочен водоотвод. В дальнейшем мостостроители укрепят конусы, будут менять перильное ограждение, нанесут новый слой разметки и приступят к монтажу освещения.

Чтобы транспорт сейчас мог проезжать по сооружению, будет еще некоторое время эксплуатироваться старое ограждение перил и на подъездах к новому сооружению будут использовать барьерное ограждение. Весной все эти устаревшие элементы будут заменены новыми и современными.

Автомагистраль, имеющая протяженность 1400 км, известна как "Дорога единства", ремонтируется с начала и до конца в рамках президентской программы, ранее анонсированной Владимиром Зеленским "Большое строительство".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что проекты "Большое строительство", "Инновационные парки" будут стимулировать развитие бизнеса.


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Источник: http://www.kr-admin.gov.ua/start.php?q=News1/Ua/2021/10122105.html
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