Возле Днепра мужчина поймал гигантского толстолобика (ФОТО)

В Днепровской области в населенном пункте Верховцево в водоеме местный любитель рыбалки вытащил огромного толстолобика, который весил 37 кг. Чтобы его втянуть на сушу из воды днепровцу, нужно было пол часа времени. Об этом сообщает Информатор.

Под Днепром рыбак поймал огромного толстолобика (фото: dp.informator.ua)

Счастливый Владимир Макаренко признался, что долго заманивал рыбу малой наживкой. На эту хитрость удалось поймать щуку. Потом опытный рыболов взял другую, большую приманку и ему так повезло.

Удочка у рыбака чуть не сломалась. Он сделал подсек и начал настоящую войну с гигантским водным жителем, который никак не хотел сдаваться.

После напряженной 30-минутной борьбы рыбак вытащил свой счастливый трофей. Гигант-толстолобик был вытянут на берег. Длина его 1 метр и 5 сантиметров.

Счастливый рыбак отдал ранее выловленную щуку своим знакомым на пруду, а сам унес домой свой огромный гигантский трофей.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какая рыба не приносит никакой пользы организму . Врач-диетолог Михаил Гинзбург отметил, что речная рыба содержит компоненты, которые просто жизненно необходимы для работы всего организма. Но в некоторых случаях она может навредить здоровью. Дело в том, что подобная рыба часто выращивается в загрязненных реках, где много продуктов жизнедеятельности людей и промышленного производства. В результате мясо впитывает пестициды, тяжелые металлы и радионуклиды, поэтому такая рыба приносит больше вреда, чем пользы здоровью. В частности, лучше отказаться от семги, лосося и сома, выращенного в реках юго-восточной Азии.

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