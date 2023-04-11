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Возбуждение дела против главы "Слуги народа" Шуляк: СМИ узнали, кто за этим стоит

По информации СМИ, руководитель Киевской ОГА Руслан Кравченко непосредственно причастен к возбуждению дела против Елены Шуляк

сегодня, 17:12
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Автор:

Кравцев Сергей

Новый глава Киевской ОГА Руслан Кравченко в должности в прокуратуре был причастен к незаконному возбуждению уголовного дела против народного депутата Елены Шуляк, ведь народный депутат — это подследственность НАБУ, а возбудить дело может генеральный прокурор. Об этом пишет издание "Апостроф", ссылаясь на активиста и блоггера Владимира Бондаренко.

Возбуждение дела против главы "Слуги народа" Шуляк: СМИ узнали, кто за этим стоит

Глава Киевской ОГА Руслан Кравченко. Фото из открытых источников


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"Интересный штрих к биографии Руслана Кравченко: в прошлом году он попал под раздачу за возбуждение уголовного дела в отношении нардепа Елены Шуляк. Очень интересен был кейс и до сих пор не было понятно, кто организовал наезд на Шуляк мимо генпрокурора и НАБУ, а теперь вот немного прояснилось. , что "подсветка" дела началась с сайтов Левочкина, которые распространили подъемники из ЕРДР. Напомню, при Янике фирташи контролировали область, да и при Порохе через своего сообщника Москаленко, а теперь вот решили вернуться", — говорится в сообщении Владимира Бондаренко.

СМИ, цитируя Бондаренко, отмечает, что сейчас "фирташисты возвращают контроль" над Киевской областью.

"Кравченко работал в военной прокуратуре под руководством Анатолия Матиоса (заступление Левочкина по погонам при Януковиче). Другой шеф Кравченко – первый заместитель Матиоса – Владимир Жербицкий получил долю в фирме Юрия Бойко – ООО "Трускавецкие лечебные воды", после того, как не посадил Бойко по делу о сжиженном газе Курченко: Жена Кравченко — Шкробанец Елена Игоревна была помощницей Федоряка Геннадия Дмитриевича — председатель правления ПАО "Черновцыгаз" (Фирташ) и нардеп от ПР по квоте Фирташа. (чистый фирташист)", — рассказал активист.

Стоит отметить, 10 апреля президент Владимир Зеленский назначил на должность главы Киевской ОГА Руслана Кравченко. В СМИ сообщили, что в 2023 году Кравченко принимал участие в конкурсе на должность руководителя Национального антикоррупционного бюро. Тогда комиссия по отбору кандидатов в НАБУ заявила о недостаточной добродетелье Кравченко, чтобы рассматривать его кандидатуру на должность.




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Источник: https://apostrophe.ua/ua/news/politics/government/2023-04-11/novyj-glava-kievskoj-oga-kravchenko-prichasten-k-nezakonnomu-otkrytiyu-dela-protiv-slugi-naroda-shulyak--bloger/294896
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