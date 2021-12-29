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Войска России и Беларуси: известно у какой границы снова начнутся учения

У границы на севере Украины в ближайшие месяцы 2022 года начнутся учения Беларуси и РФ

сегодня, 17:15
Автор:

Козлова Альбіна
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Российские войска могут появиться и на северной границе Украины, где она граничит с Беларусью. Зимой 2022 года войска Лукашенко и Путина снова начнут совместные военные учения. Об этом сообщает Дождь.

Войска России и Беларуси: известно у какой границы снова начнутся учения

В Беларуси снова начнутся учения, фото из открытых источников

Пока точных дат не сообщают, однако ранее планировалось, что обучение должно было начаться с февраля и пройти в два этапа. Сначала первый этап, а через месяц – второй. Предварительно учения пройдут у границы Украины в течение февраля-марта.

Лидер Беларуси отметил, что такое решение было принято в ходе переговоров между странами в начале декабря. Руководство штабов стран-союзников позже определится с датами. По словам Александра Лукашенко, совместная отработка маневров военных подразделений должна принести пользу для обеих стран-участников.

Как сообщал портал "Комментарии", Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что в случае неудовлетворительного результата переговоров со Штатами в январе он прислушается к советам военных экспертов.

Также мы писали, что в Кремле заявили о готовности обсудить деэскалацию на Донбассе при определенных условиях. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина. По словам спикера, Кремль беспокоят маневры войск США и союзников у российских границ.

Политологи считают, что Запад должен выдвигать встречные требования Путину по освобождению оккупированных украинских территорий. Кроме того, в отношениях между Россией и Штатами появился третий участник, и США будут идти на уступки Путину из-за укрепления нового игрока на геополитической арене мира.


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Источник: https://tvrain.ru/news/rossija_i_belarus_provedut_voennye_uchenija_v_nachale_2022_goda-545006/
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