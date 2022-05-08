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Войска Приднестровья приведены в полную боевую готовность, – Генштаб ВСУ

Россия может пойти на новую провокацию, открыв новый фронт

сегодня, 08:42
Автор:

Кравцев Сергей
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С приближением 9 мая все ближе вероятность новой российской авантюры с непризнанным Приднестровьем. Пока остается напряженной обстановка на Бессарабском направлении. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы войск россии находятся в боевой готовности "Полная". Как сообщает издание "Комментарии", об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке.

Войска Приднестровья приведены в полную боевую готовность, – Генштаб ВСУ

Российские войска. Фото: из открытых источников

Корабли черноморского флота российской федерации в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки и огневой поддержки на приморском направлении.

Что касается другой части фронта, то на Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в сторону государственной границы Украины к северу и северо-востоку от города Харьков. Враг производил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций

На изюмском направлении приоритет противника не изменился. Враг пытается продвигаться по направлению Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск.

На Донецком направлении тоже без изменений. Враг продолжает продвигаться на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях. На Лиманском направлении в результате штурмовых действий противник захватил северную окраину Шандриголово.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары по военным и гражданским объектам, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении с целью выявления позиций подразделений Вооруженных Сил Украины противник применял БПЛА "Орлан-10".

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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