Война в Украине: почему Зеленский опоздал с Планом стойкости ровно на 2 года

Впечатление от презентации Плана устойчивости президента Владимира Зеленского какое-то двоякое: с одной стороны все сказано – правильно и хорошо, но для года да 2022-го, а с другой стороны в году 2024-м слышны эти разделы Плана стойкости без экономической программы, предложенной Правительством – как-то странно. Такое мнение в эксклюзивном интервью нашему порталу высказала политический эксперт Светлана Кушнир.

План стойкости

"За три месяца до третьей годовщины широкомасштабного вторжения россиян на территории Украины слышать о плане на 2025-й год по созданию 3 тысяч крылатых ракет, да еще и на фоне уничтожения россиянами энергетической отрасли – странно и дико. А в 22-м году, в 23-м году, в текущем 24-м году что – ракет не нужно было Силам Обороны Украины? Только сейчас назрела потребность? ", – задается вопросом Светлана Кушнир.

Относительно перезапуска дипломатической службы, Светлана Кушнир уточняет, что эксперты президенту об этом говорят еще с момента его вступления в должность, он просто не хотел слышать этого.

"Если не знаешь, что сказать, то говори, что создашь новое министерство, которое точно решит все эти непонятные вопросы", — это универсальный совет политикам на все времена, когда они вдруг находятся в тупике Похоже, что именно этот инструмент и использовали. .Ну, где-то так воспринимается идея о создании нового и отдельного Министерства объединения Украины – что за функции в сфере государственного управления будут выполнять за приличные деньги государственные служащие высших и средних рангов в рамках его деятельности? И это на фоне кошмарных коррупционных скандалов с госслужащими", – отметила эксперт.

Подытоживая Светлана Кушнир отметила, если высказаться в целом об этом Плане устойчивости, то он очень сырой, неосмысленный, устаревший в форме подачи и исполнении.

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