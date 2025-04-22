Война в Украине: ожидать ли прорыва от лондонской встречи делегаций Украины, ЕС и США

Западные СМИ пестрят заголовками о том, что лондонская встреча может оказаться прорывной в вопросе прекращения войны в Украине. США проведут в среду, 23 апреля, в Лондоне переговоры с украинскими и европейскими официальными официальными лицами, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на соглашении по прекращению полномасштабного вторжения России. Об этом говорится в публикации Bloomberg. В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что на этой неделе он раскроет содержание предложенного им мирного плана по войне в Украине, который может включать европейские войска в охваченную битвами страну для соблюдения предложенного прекращения огня. Ждать ли прорыва от лондонской встречи в вопросе прекращения войны в Украине? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.

Переговоры в Лондоне. Фото из открытых источников

Лондонская встреча может формализовать контуры переговорного процесса, но не изменит резко ход войны

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что состоявшиеся в Лондоне переговоры действительно могут иметь важное политическое значение, однако говорить о них, как о "прорывных" пока преждевременно. Прежде всего, следует понимать характер этой встречи – речь идет не о подписании мирного соглашения, а о дальнейшем уточнении рамочных предложений, которые администрация Трампа уже озвучила украинской и европейской стороне на прошлой неделе.

"Согласно публикациям Bloomberg и The Wall Street Journal, идеи Вашингтона касаются: де-факто признания оккупации Крыма; отказа Украины от вступления в НАТО; создания нейтральной зоны вокруг ЗАЭС; возможно, введения европейских военных контингентов для контроля прекращения огня. США публично заявляют о намерении добиться прекращения войны "в ближайшие недели", а президент Трамп анонсировал собственный мирный план, который будет представлен публично в ближайшие дни. Но что-то подобное мы уже слышали. Почему это еще не прорыв? Во-первых, Украина не соглашалась на ключевые положения предложенного пакета, в частности, относительно Крыма и отказа от НАТО. Во-вторых, европейские страны имеют разные позиции – особенно между Парижем и Варшавой по поводу допустимых компромиссов. В-третьих, Россия пока публично не отреагировала на эти предложения и продолжает наступательные действия, пытаясь улучшить свое положение на фронте перед потенциальным перемирием", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Что касается того, что может быть результатом лондонской встречи, то, отмечает эксперт, не прорыв, а тактическое продвижение: согласование общего видения базовых условий перемирия. Возможно договоренность о параметрах прекращения огня: линия разграничения, присутствие наблюдателей, ограничение боевых действий. Запуск переходного формата дипломатии: не финальное мирное соглашение, а временный режим прекращения огня с перспективой дальнейших переговоров.

"Лондонская встреча – важное событие, которое может формализовать контуры переговорного процесса, но не изменит резко ход войны. Это попытка согласовать позиции: Вашингтона, европейских столиц и Киева, прежде, чем эти предложения могут быть направлены Москве. Для Украины важно сохранить субъектность, не соглашаться на легитимизацию потерь и параллельно выстраивать систему гарантий безопасности на европейском уровне – особенно если США не готовы выступать гарантом в полном смысле", – подытожил эксперт.

Пока Путин хочет продолжать воевать, мир невозможен

Предприниматель, общественный деятель, публицист, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекарь считает, что говоря о разных обсуждениях следует понимать одно – все попытки придумать "формулу мира" без учета позиции Украины или россии не имеют смысла.

"Позиция россии неизменна: Украины не должно быть. Позиция Украины неизменна: мы хотим быть. Компромиссов здесь не просматривается. Следовательно, ничего не изменится, пока одна из сторон не изменит свою позицию. Кратко: пока Путин хочет продолжать воевать, мир невозможен. В США нет ни инструментов, ни желания, второе важнее заставить его изменить свою позицию. Поэтому все действия направлены на раскол украинского общества, в результате чего позиция Украины должна измениться. Нас заставляют перенести российско-украинские переговоры об условиях нашего существования внутрь страны, чтобы это были украинско-украинские переговоры. Чем бы ни завершились украинско-украинские переговоры, очевидно, виноваты будут украинцы, что и нужно было доказать", – отметил эксперт.

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