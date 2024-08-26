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Война в Украине корректирует планы: какое оружие теперь хочет Ким Чен Ын

Ким Чен Ын приказал увеличить производство дронов в Северной Корее

сегодня, 11:12
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Кравцев Сергей

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал усилить производство и активное использование ударных, подводных и разведывательных дронов в Вооруженных силах страны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Война в Украине корректирует планы: какое оружие теперь хочет Ким Чен Ын

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

24 августа Ким посетил Институт беспилотников при Академии оборонных наук КНДР, где наблюдал за тестированием дронов. 

Как пишет "Reuters", эти дроны успешно обнаруживали и уничтожали цели, выполняя полеты по установленным маршрутам.

Диктатор КНДР подчеркнул важность увеличения производства дронов-камикадзе для тактических и специальных подразделений, в том числе подводных ударных беспилотников, а также стратегических разведывательных и многоцелевых ударных БпЛА.

Он также отметил необходимость проведения дополнительных испытаний боевых дронов, чтобы ускорить их внедрение в вооруженные силы КНДР, пишут журналисты.

Кроме того, в субботу и воскресенье Ким Чен Ын осмотрел строительные площадки ряда северокорейских промышленных заводов, добавляет Reuters.

Читайте также на портале "Комментарии" — Северная Корея отправила России 5,2 млн артиллерийских снарядов, что оказалось очередным доказательством развития отношений между двумя странами, заявил министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик. Кроме того, южнокорейский министр рассказал, что получила КНДР взамен на оружие для РФ.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик в интервью японскому изданию Yomiuri Shimbun рассказал о военном сотрудничестве между КНДР и Россией.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидер КНДР Ким Чен Ын, благодаря Путину, может потерять власть: о чем речь.




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