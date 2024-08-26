Война в Украине корректирует планы: какое оружие теперь хочет Ким Чен Ын

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын приказал усилить производство и активное использование ударных, подводных и разведывательных дронов в Вооруженных силах страны. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Reuters.

Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

24 августа Ким посетил Институт беспилотников при Академии оборонных наук КНДР, где наблюдал за тестированием дронов.

Как пишет "Reuters", эти дроны успешно обнаруживали и уничтожали цели, выполняя полеты по установленным маршрутам.

Диктатор КНДР подчеркнул важность увеличения производства дронов-камикадзе для тактических и специальных подразделений, в том числе подводных ударных беспилотников, а также стратегических разведывательных и многоцелевых ударных БпЛА.

Он также отметил необходимость проведения дополнительных испытаний боевых дронов, чтобы ускорить их внедрение в вооруженные силы КНДР, пишут журналисты.

Кроме того, в субботу и воскресенье Ким Чен Ын осмотрел строительные площадки ряда северокорейских промышленных заводов, добавляет Reuters.

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