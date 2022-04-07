Война в Украине: какие позиции сторон – почему Путину при любых вариантах не видать победы

Мы переживаем 43-й день открытого российского вторжения в Украину. Как оцениваете позиции сторон на данный момент: на фронте, дипломатические, внутриполитические? Каковы перспективы разрешения конфликта? Что скажете о позиции Запада? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Разрушенный дом. Фото: Минобороны Украины

РФ до сих пор не понимает, что против нее воюют две силы – Украина как государство и субъектный украинский народ

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак подчеркивает, что психологически многие уже начинают постепенно привыкать к реальным будням войны.

"Оборонительная война не стала злободневной рутиной, но общество далеко еще от выхода из травматического состояния, формирующие неоправданные ожидания на быстрый мир и наивную веру в принятие РФ правил от Украины. После шока от увиденного в разрушенных городах Киевщины, война приобрела свое реальное, вполне мерзкое и всегда античеловеческое лицо, требующее мести, наказания, действия", – отмечает эксперт.

По его мнению, наверное, самым решающим фактором, который приободрил, вдохновил, перезагрузил паническую матрицу первых дней стали победы ВС Украины, разрушившие наповал миф о "второй армии в мире" и доказавшие полную состоятельность Украинского государства.

"РФ до сих пор не понимает, что против нее воюют две силы – Украина как государство (армия, дипломатия, экономика) и субъектный украинский народ (волонтеры, выходящие на митинги в занятых врагом городах, активисты, журналисты, IT-специалисты и т.д.)", – подчеркивает Олег Постернак.

Он считает, что военно-оперативная обстановка соответствуют единственно правильной и адекватной стратегии, которую с успехом применяет Украина – маневренной ассиметричной войны с бережным отношением к жизням украинских военнослужащих и мирного населения, гражданской инфраструктуре и техники.

"Именно эта стратегия, – уверен эксперт, – позволила растянуть российские войска по основным трассам киевского, черниговского и сумского направления, усложнить коммуникацию и управление и впоследствии точечно и успешно контратаковать, заставив Путина принять решение об отступлении. Аналогично мы видим сводки об освобождении украинских сел на херсонском направлении и успешном сдерживании противника на запорожском. Самой большой проблемой продолжает оставаться Мариуполь, но на данный момент ситуация далека от упадочной безнадежности. Однако не сказал бы, что и готовящаяся РФ битва за Донбасс должна принести почему-то многими ожидаемую сакральную победу для Путина к 9 мая. Нужно понимать, что России противостоит хорошо обстрелянная и обученная украинская армия, тем более в зоне ООС (через фазу горячей войны 2014-2015 гг. прошли около 300 тысяч граждан). Стоит всерьез рассматривать риск использования Приднестровья в войне против Украины и попытку наступать на Одессу для оттягивания украинских сил. Перспективным вижу возможность попытки освобождения Херсонщины, но всё зависит от конкретных действий противника и рисунка стратегической оборонной операции на юге".

Во внутренней политике власть, по словам эксперта, доказала, что способна в кратчайшие сроки мобилизировать ресурсы и перестроить экономику на военные рельсы.

"Я бы назвал этот этап "военной демократией". Кабинет министров в полном составе заседает в Киеве, Рада слаженно и оперативно принимает законы. Политические споры, дискуссии и интриги выведены из публичной сферы. Важнейшими решениями стали приостановка деятельности пророссийских партий, принятие закона о коллаборантах, закона о запрете публикаций передвижения ВСУ и т.д. Предприятия критической инфраструктуры – "Укрзализниця", "Укрпочта", "Энергоатом" и другие перестроили работу на текущие социально-значимые функции – обеспечение пенсиями, эвакуация граждан, обеспечение электроэнергией. Для бизнеса власть пошла на революционные изменения налоговой и таможенной сферы. Министерство экономики во главе с Ю.Свириденко модернизировала кредитную программу 5-7-9%, расширив ее для предпринимателей. Министерство инфраструктуры занято налаживанием логистики необходимых ресурсов для аграриев и промышленных предприятий. Мобильная и гибкая экономика военного времени может стать для Украины в будущем катализатором для восстановления роста и целостной структурной перестройки", – считает Олег Постернак.

Дипломатический фронт, продолжает он, окрылен несколькими серьезными успехами – заявкой Украины в ЕС, усилением западного санкционного давления на Россию и попыткой выйти на финализацию мирного диалога с РФ в Стамбуле.

"Каждое из этих событий имеет противоречивую природу, но фиксирует Украину как субъектную силу, способную артикулировать и реализовать свои стратегические интересы на международном уровне, – отмечает эксперт. – Позиция Запада должна оцениваться взвешено с учетом их интересов. Для США и Британии стратегический интерес – длительная увязка РФ в войне, ее перспективное ослабление и сокращение экономического и военно-технического потенциала. Также война позволит США сократить энергетическое влияние РФ в Европе. Для Франции и Германии война в Украине – повод задуматься о новой системе безопасности и возможно общей европейской армии. Наиболее от украинско-российской войны выиграет Китай и Индия, которые не присоединились к санкционной политике Запада и окончательно поняли, что нужно дрейфовать от долларовой зависимости".

Уже ясно одно – нет вариантов, при которых Кремль реально выиграл бы эту войну

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик подчеркивает, что попытка российского агрессора быстро подчинить Украину потерпела поражение. Как и вообще попытка подчинить Украину.

"Мы одержали победу на севере страны, на юге враги отброшены от Николаева к Херсону. Самое тяжелое положение – на востоке. Именно туда россияне перебазировали основную часть ударных сил и наиболее активно продолжают боевые операции. Хуже всего ситуация в практически уничтоженном обстрелами и бомбардировками Мариуполе. Городу нужна внешняя помощь для деблокады. Цель РФ на данном этапе понятна – взять Мариуполь, окружить и разгромить украинские войска на Донбассе. Чтобы преподнести это как "победу" в своей "военной спецоперации" – по сути, открытой войны против Украины", – поясняет эксперт.

По его словам, подписание некого мирного соглашения может поставить боевые действия на паузу. Но лишь после исхода битвы на востоке Украины.

"Удастся ли РФ окружить украинские войска в районе Северодонецка, Лисичанска и Славянска? Каким будет исход боев за Мариуполь? Пока сложно сказать. Ясно одно – нет вариантов, при которых Кремль реально выиграл бы эту войну. Через какое-то время все его тактические победы обернуться глобальным крахом. В долгосрочной перспективе Россия будет только терять – экономически, геополитически (уже стремительно слабеет ее влияние в мире), в смысле внутренней стабильности и безопасности", – прогнозирует Денис Москалик.

Он обращает внимание, что хоть Запад и помогает Украине, помощь эта (которую нам бы хотелось получать в больших масштабах) сталкивается со значительным институциональным сопротивлением в ряде стран.

"Ряд политиков и их избирателей не понимают, зачем им терять деньги и идти на конфликт с Россией ради Украины. Некоторые предпочли бы "переждать бурю", демонстрируя символические жесты. Военные поставки в Украину сталкиваются как с сопротивлением со стороны таких "прагматиков", таки и со стороны "пацифистов", которые продвигают мнение, что "чем больше оружия, тем больше риск эскалации". И всё это сдабривается лоббированием со стороны прикормленных друзей России. И всё же полномасштабное вторжение 24 февраля и жуткие последствия российской оккупации, вскрывающиеся сейчас, всколыхнуло болото иностранного политикума, отрезвило западное сообщество. Именно поэтому друзья Украины побеждают, продавливая необходимые решения. Однако не стоит ждать, что успех будет одинаковым во всех странах", – говорит Денис Москалик.

Из знаковых для нас решений последнего времени он называет пробиваемый через американский Сенат закон о ленд-лизе для Украины.

"Если его окончательно примут, президент США сможет более оперативно принимать решения о передаче Украине необходимых средств и оружия для обороны, – подчеркивает эксперт. – Этот шаг повторяет политику США, которую они проводили во время Второй мировой для помощи союзникам для разгрома Гитлера. Было бы отлично, чтобы на подобные меры пошли такие традиционные друзья Украины как Британия, Канада, Австралия, Литва, Латвия, Литва, Чехия и Польша".

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