Война переходит в затяжную фазу: Резников рассказал о планах оккупантов

Оккупанты готовятся к ведению долговременной военной операции. На Херсонщине, в Запорожской области военные России активно осуществляют инженерные и фортификационные работы. Об этом сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников во время встречи в Совете иностранных дел ЕС на уровне министров обороны с участием Генерального секретаря НАТО.

На Херсонщине, в Запорожской области, российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы иметь возможность перейти в оборону.



"По многим признакам Россия осуществляет подготовку к ведению долговременной военной операции. Война переходит в затяжную фазу. Мы видим, как в Херсонской, в Запорожской области российские оккупанты активно осуществляют инженерные и фортификационные работы, чтобы при необходимости перейти к обороне",- сообщил Резников.

Украинский министр отметил, что Украина хочет победить врага, освободить территории в кратчайшие сроки. Ибо каждый день войны приносит жертвы среди военных и гражданского населения. Весь мир видел, что произошло в Буче. Такие же "бучи" сейчас происходят везде, где стоят российские войска. Война рушит украинскую экономику. Затягивание войны влечет за собой риск глобального продовольственного кризиса, а также очередного миграционного кризиса. Именно поэтому Украина нуждается в международной помощи.

"Учитывая это, мы хотим победить врага и освободить наши территории в кратчайшие сроки. Не дать России затянуть конфликт.

Поэтому мы очень заинтересованы в получении международной помощи, покупать оружие максимально быстро и в нужных количествах. Нам нужны танки, бронемашины, средства поражения на длинных дистанциях (MLRS, тяжелая артиллерия, авиация, ракеты). Мы стремимся сохранить жизнь наших людей.

Второе. Мы видим необходимость повысить эффективность международной помощи в результате лучшей координации усилий всех партнеров",- отметил Резников.

Резников рассказал о планах оккупантов (фото из открытых источников)

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