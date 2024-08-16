Война не прощает долги: нардеп встал на защиту украинских фермеров

Украинские аграрные предприятия, попавшие под оккупацию во время полномасштабного вторжения, оказались в ловушке: фермеры лишились бизнеса, но долги в банках остались. В настоящее время бизнесмены активно преследуются судами с целью взыскания долгов по ссудам. Депутат Алексей Гончаренко раскритиковал правительство, которое не хочет помочь этим людям, напомнив о законопроекте, который позволил бы им не платить, пока продолжается война.

Алексей Гончаренко раскритиковал правительство, которое не хочет помогать аграриям

Многие аграрные предприятия в Украине взяли кредиты, чтобы развивать свой бизнес. Но когда началась война, некоторые из них оказались на территориях, которые сейчас контролирует враг. И хотя они утратили практически все, банки все равно требуют, чтоб они продолжали платить по кредитам.

Министерство финансов не поддерживает идею остановить эти выплаты. Они говорят, что это может навредить экономике и банкам. Но нардеп Алексей Гончаренко считает, что такая позиция несправедлива.

“Бизнес потерян, дом оккупирован. Но, несмотря на это, люди выехали из оккупации и не стали работать с оккупантами. А теперь их полным ходом прессуют и не дают отсрочки по задолженностям”, — написал нардеп.

Гончаренко также предложил альтернативу — законопроект №11180-1, который запретил бы банкам взыскание долгов с оккупированных предприятий.

“В принципе, выход один – заморозить эти кредиты на время боевых действий. Но Минфин выступает резко против этого. И вот я не могу понять. Мы хотим вытеснить этих людей на оккупированные территории? Хотим их преследовать за выбор остаться с Украиной?”, — отметил Гончаренко.

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