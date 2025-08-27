Война не проблема: о чем договаривается крупный бизнес США с РФ

Американская корпорация ExxonMobil ведет переговоры с российской компанией "Роснефть" о возобновлении разработки нефтяного месторождения "Сахалин-1". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

ExxonMobil. Фото: из открытых источников

Ссылаясь на источники издание отмечает, что недавно высокопоставленный руководитель корпорации обсудил возвращение к масштабному проекту на Сахалине, если правительства обеих стран дадут "зеленый свет" в рамках мирного процесса в Украине.

Переговоры со стороны Exxon возглавлял один из ее топ-менеджеров, старший вице-президент Нил Чепмен. О встрече были проинформированы лишь несколько человек.

Источники издания сообщили, что последние несколько недель гендиректор Exxon Даррен Вудс обсудил с Дональдом Трампом возможное возобновление деятельности компании в России.

Другой информированный источник отметил, что во время президентства Джо Байдена и администрации Трампа, Exxon и другие компании получили разрешение США и лицензии от Министерства финансов на проведение переговоров о заблокированных активах с российскими партнерами.

"Первый раунд переговоров состоялся вскоре после выхода Exxon из России в 2022 году", — пишет WSJ.

Высокопоставленный представитель администрации отметил, что одновременно с этим, руководство компании обратилось к правительству США с просьбой о лояльном отношении в случае возвращения в Россию и получило от Белого дома одобрение.

По информации источников WSJ, переговоры между Exxon и "Роснефтью" о возобновлении партнерства активизировались примерно в январе 2025 года, после инаугурации Трампа.

В феврале высокопоставленные представители правительств США и России провели публичную встречу в Эр-Рияде, (Саудовская Аравия), чтобы начать переговоры о прекращении войны. Тогда Россия пообещала американским компаниям инвестиционные возможности, в частности в разработке энергетических ресурсов Арктики.

По словам некоторых лиц, знакомых с ходом переговоров, Чепмен из Exxon и генеральный директор "Роснефти" Игорь Сечин, провели закрытую встречу в столице Катара Дохе. Сечин находится под санкциями США и американцам в основном запрещено иметь с ним дела без лицензии Министерства финансов, которую получила Exxon.

В WSJ отметили, что одно из препятствий для возвращения корпорации в Россию диктатор Владимир Путин устранил во время саммита на Аляске — он подписал указ, позволяющий иностранным компаниям владеть акциями российской фирмы, которая управляла Сахалином после ухода Exxon.

Условия включают поставки оборудования и запасных частей из-за рубежа, а также лоббирование отмены санкций.

"Возвращение Exxon, вероятно, будет зависеть от условий, которые предложит Россия. Компания стремится компенсировать убытки от выхода с Сахалина", — отмечают журналисты.

