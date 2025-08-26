Какие санкции против Москвы станут наиболее болезненными: чего больше всего боится Путин

Наиболее болезненными для путинского режима будут вторичные санкции – против компаний или стран, которые ведут бизнес с РФ, но реальное влияние на экономику Кремля создают США. Поэтому новый пакет санкций хоть и станет неприятным для России, но не вызовет коллапса российской экономики. Другое дело ужесточение санкций США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Санкции против России. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что российский диктатор Владимир Путин начал переговоры с Дональдом Трампом после того, как Вашингтон ввел высокие тарифы против Индии за покупку российской нефти. Следующим шагом могут стать ограничения торговли с Китаем.

В публикации говорится, что Дональд Трамп уже намекнул на возможные "масштабные санкции или массовые тарифы", если Москва не поддержит мирные переговоры.

Как пишет издание, ЕС, тем временем, уже принял ряд ограничений: установлена нижняя цена на российскую нефть, запрещен импорт топлива из российской сырой нефти и внесены в черный список компании, связанные с "Северным потоком".

Однако, как подчеркивают эксперты, блок имеет ограниченные возможности для дальнейшего давления на Москву. Вторичные санкции США могут еще больше обострить экономические проблемы Кремля, однако Москва пока не воспринимает их как серьезную угрозу.

Среди других мер обсуждается ограничение свободного передвижения российских дипломатов в Шенгенской зоне, что усложнит деятельность разведки РФ в Европе.

Министры иностранных дел ЕС встретятся на неформальном саммите, чтобы обсудить экономические ограничения против России. Дипломаты уверены, что смогут оказать давление на Венгрию и Словакию, чтобы они оказали единодушную поддержку 19-му пакету санкций.

"Просто посмотрите, что произошло последние 18 раз", — отметил один из посланников.

