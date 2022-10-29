logo

BTC/USD

20769.45

ETH/USD

1620.78

LTC/USD

55.57

USD/UAH

39.40

EUR/UAH

39.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Война – не причина плохо жить: нардеп рассказал, какие премии Нафтогаз подготовил в 2022 году
commentss НОВОСТИ Все новости

Война – не причина плохо жить: нардеп рассказал, какие премии Нафтогаз подготовил в 2022 году

Несмотря на войну и дефицит бюджета в "Нафтогазе" выписали себе премии за 2022 год на 3 миллиарда гривен

сегодня, 13:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что до окончания года еще два месяца и впереди у Украины крайне тяжелая и непредсказуемая зима, руководство "Нафтогаза" уже распределило премии. На выплату вознаграждения персоналу компании за хороший труд должно уйти около 3 миллиардов гривен. Как передает издание "Комментарии", такие данные обнародовал у себя в соцсети Facebook первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Война – не причина плохо жить: нардеп рассказал, какие премии Нафтогаз подготовил в 2022 году

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

По словам Кучеренко, самые большие премии, конечно же, пришлись на долю топ-менеджмента "Нафтогаза".

"Там по миллиону каким-то главам управлений, председателям правления (очевидно речь идет о правлении НАК, — авт.) по 20, по 30 миллионов. Там сумасшедшие премии. Там миллионы, десятки миллионов", — поделился информацией нардеп.

Кроме того, Кучеренко говорит, что премии уже даже начали выплачивать. Размер дополнительного вознаграждения за трудовую добычу составляет 6 среднемесячных окладов.

"Например, директор по человеческому капиталу получила уже 2 млн грн. Менеджеры низшего уровня получат по 0,3 млн грн каждый. Вознаграждение руководителя отдела составляет почти 1 млн грн", — сообщает Кучеренко.

В общей сложности, по словам нардепа, в компании выделили на премии около 3 млрд гривен. И эта сумма на 20% выше, чем была при руководстве Андрея Коболева, который выплатил себе при увольнении из "Нафтогаза" премию в размере почти 600 миллионов гривен.

Читайте также на портале "Комментарии" — Штайнмайер и Шольц активнее заговорили о поддержке Украины: как это повлияет на ход войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – журналисты рейтингового издания "Spiegel" узнали, что за несколько недель до нападения на Украину Кремль рассматривал варианты нанесения ядерного удара по Германии.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02mx6vRgzjrd1JtCAoWT4fhp2Js9eBJDBzqjqdn568bKr5eXMpfmxX3Hx5isUuVmHAl&id=100063762141905
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!