Война – не причина плохо жить: нардеп рассказал, какие премии Нафтогаз подготовил в 2022 году

Несмотря на то, что до окончания года еще два месяца и впереди у Украины крайне тяжелая и непредсказуемая зима, руководство "Нафтогаза" уже распределило премии. На выплату вознаграждения персоналу компании за хороший труд должно уйти около 3 миллиардов гривен. Как передает издание "Комментарии", такие данные обнародовал у себя в соцсети Facebook первый заместитель председателя парламентского комитета по энергетике, депутат Верховной Рады Алексей Кучеренко.

Нафтогаз. Фото: из открытых источников

По словам Кучеренко, самые большие премии, конечно же, пришлись на долю топ-менеджмента "Нафтогаза".

"Там по миллиону каким-то главам управлений, председателям правления (очевидно речь идет о правлении НАК, — авт.) по 20, по 30 миллионов. Там сумасшедшие премии. Там миллионы, десятки миллионов", — поделился информацией нардеп.

Кроме того, Кучеренко говорит, что премии уже даже начали выплачивать. Размер дополнительного вознаграждения за трудовую добычу составляет 6 среднемесячных окладов.

"Например, директор по человеческому капиталу получила уже 2 млн грн. Менеджеры низшего уровня получат по 0,3 млн грн каждый. Вознаграждение руководителя отдела составляет почти 1 млн грн", — сообщает Кучеренко.

В общей сложности, по словам нардепа, в компании выделили на премии около 3 млрд гривен. И эта сумма на 20% выше, чем была при руководстве Андрея Коболева, который выплатил себе при увольнении из "Нафтогаза" премию в размере почти 600 миллионов гривен.

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