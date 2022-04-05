Война на информационном фронте: как здесь победить и переиграть Россию

Информационная борьба с российским агрессором не прекращается ни на день. Что делается в этом ракурсе? Что еще надо сделать? Выигрываем ли мы этот бой? Портал "Комментарии" обратился с этими вопросами к экспертам.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Для Украины критически важно доносить свою позицию максимально доступно и презентабельно

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко подчеркивает, что информационный фронт очень важен для Украины.

"Россия активно продвигает свои нарративы на Запад, особенно в условиях войны. Работают десятки "ломов", в частности популярность набирает следующий нарратив – "русские как народ не виноваты, не нужно отменять русскую культуру и прочее". Для Украины критически важно доносить свою позицию максимально доступно и презентабельно, чтобы широкая аудитория имела доступ к информации из первых уст, из Украины", – поясняет Валерий Кравченко.

Для этого, продолжает он, был создан проект Ukraine on-air, пока в формате ютуб канала, но с перспективой выведения на стриминговые сервисы.

"Важно, что это независимый канал, который делают команды нескольких негосударственных организаций в Украине и Бельгии, – отмечает Валерий Кравченко. – Кроме этого, команда Центра международной безопасности делает ежедневные дайджесты на 9 языках, рассказывая правду о событиях в Украине".

Важно учитывать цели, которые ставятся в информационной войне

Эксперт фонда "Майдан закордонних справ", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский напоминает, что цель информационной войны – ослабить моральные и материальные силы противника или конкурента и усилить собственные. А достижение этой цели предусматривает "мероприятия пропагандистского влияния на сознание человека в идеологической и эмоциональной отраслях".

По словам Юрия Смелянского, использование пропаганды в целях усиления собственных позиций в обществе, предупреждения панических настроений должно использоваться очень аккуратно, "дозировка" должна быть скрупулёзно вымерена.

"Если эта самая "дозировка" нарушена, последствия рано или поздно окажутся обратными от намеченных целей. Часть людей имеют рациональное сознание. Для них объективная информация важнее пропаганды. Часть людей имеют иррациональное (эмоциональное) сознание. Для них пропаганда приятнее объективности", – поясняет эксперт.

Исходя из определения, продолжает Юрий Смелянский, можно обозначить цели, которые ставятся в информационной войне.

1. "Ослабление моральных и материальных сил противника".

В сопротивлении российской вооруженной агрессии эта задача, отмечает эксперт, может выражаться следующим образом: "Воздействие на сознание граждан РФ с тем, чтобы подтолкнуть их к восприятию войны против Украины как недопустимого действия, которое немедленно должно быть прекращены. Как того, что негативно влияет на жизнь самих россиян".

Достижение этой цели, акцентирует Юрий Смелянский, иллюстрируется массовыми антивоенными выступлениями против власти, усилением национальных движений в субъектах федерации, массовым отказом от службы в вооруженных силах РФ и так далее.

2. "Усиление собственных моральных и материальных сил".

2.1. Воздействие на сознание граждан Украины с целью усиления общенационального единства по отражению российской вооруженной агрессии, сдерживания роста панических настроений.

2.2. Воздействие на сознание граждан других государств с целью формирования поддержки борьбе украинского народа против российских захватчиков.

"Достигнута ли цель "ослабления моральных и материальных сил противника"? За счет информационной составляющей – нет. Население РФ в своем подавляющем большинстве поддерживает войну против Украины, которую ведет кремлевское руководство. Говорить об усилении национальных движений в федерации пока не приходится. В то же время существует определенная степень морального угнетения граждан России за счет влияния санкций, экономического кризиса. Падение морального духа российских военнослужащих – следствие действий Вооруженных Сил Украины", – поясняет Юрий Смелянский.

Достигнута ли цель "усиления собственных моральных и материальных сил"? Вот, что думает эксперт:

"Российская Федерация ведет захватническую войну против Украины на протяжении 8 лет. С самого начала войны украинское общество демонстрировало высокий дух к сопротивлению. Иллюстрацией это являются волонтерское движение, добровольческие батальоны, активность по вступлению в ВСУ. После активизации боевых действий со стороны РФ против Украины в феврале 2022 года, украинское общество в очередной раз продемонстрировало высокий уровень моральной готовности к сопротивлению. Что касается информационной войны, то ее ведет само общество – индивидуально и на волонтерских началах. Можно объективно утверждать, что общественное участие в информационной войне более эффективно, чем участие в этой войне государственной власти".

По словам эксперта, созданное властью "единое информационное пространство" несет позитивные элементы. Но исключение из участия СМИ, которые не получали обвинений в коллаборационизме, нивелирует имеющийся позитив, порождает определенную степень недоверия к действиям власти.

"Преобладание эмоционального над рациональным в едином информационном потоке, породившем "феномен Арестовича", позитивно воздействует на ту часть общества, которая имеет эмоциональное (иррациональное) сознание. Но отрицательно воспринимается теми, кто обладает рациональным сознанием, – поясняет Юрий Смелянский. – Негатива добавляют публикации в западной прессе последних дней. Эти публикации нейтрализуют пропагандистское воздействие на сознание граждан Украины. Проблема состоит в том, что западная пресса начинает писать о том, о чем украинская власть предпочитает умалчивать. На сегодня лучшей пропагандой или моральным стимулом являются итоги российской оккупации на уже освобожденных украинских территориях. Резюмируя: мы может говорить о серьезном успехе в информационной политике и ее влиянии на сознание граждан других государств. Это находит свое отражение в уровне поддержки Украины в мире".

Информационная борьба с кремлевской сектой и ее лже-пророком путиным – не имеет ничего общего с борьбой против дезинформации

Эксперт Института постинформационного общества, медиаэксперт, замминистра информполитики (2017-2019 гг) Дмитрий Золотухин поясняет:

"Нам, в любом случае, необходимо переосмысление вопросов информационного противостояния и борьбы с дезинформацией, которые мы обсуждаем 8 лет. С моей точки зрения, все старые подходы уже не работают. В частности, лозунг "факты имеют значение" абсолютно не релевантен для ситуации, в которой мы оказались. Факт-чекинг и развенчивание фейков дела важные и нужные, но никоим образом не влияют и не спасают нас от войны".

По словам эксперта, причиной всему – непонимание, что то, что мы называли "пропагандой" и "дезинформацией" на самом деле оказалось верой и религией 140-миллионной аудитории россиян.

"Мы же не стараемся переубедить ИГИЛ в том, что "толпы девственниц в раю" — это фейк исламской пропаганды. Это религия, деструктивный культ. А это значит, что информационная борьба с кремлевской сектой и ее лже-пророком путиным – не имеет ничего общего с борьбой против дезинформации, – отмечает Дмитрий Золотухин. – Когда мы это поймем – мы обязательно победим!".

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