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Война на Донбассе: в каких случаях РФ соглашается на обмен пленными

Российские наемники соглашаются на выдачу военнопленных только по двум причинам

сегодня, 17:42
Автор:

Вечканова Елена

Уже больше года процесс обмена пленными на Донбассе находится в тупиковом состоянии. Представители ОРДЛО категорически отказываются начать работу в этом направлении, пока их требования не будут удовлетворены. По словам участницы отечественной делегации в ТКГ по вопросам Донбасса Татьяны Ивановой, на это все непосредственно влияет позиция Кремля, сообщает "Украина 24".

Война на Донбассе: в каких случаях РФ соглашается на обмен пленными

Представительница ТКГ рассказала, когда РФ выгоден обмен пленными. Фото из открытых источников

Иванова убеждена, что обмен арестантами происходит на Донбассе только когда РФ видит для себя в этом некую выгоду. При чем чаще всего ситуация развивается по одному из двух сценариев.

Как говорит представительница украинской делегации, в первом варианте речь может идти о неких важных для российской стороны свидетелях. Вероятно, Татьяна Иванова вспоминает выдачу Владимира Цемаха, одной из ключевых фигур по делу сбитого боевиками малазийского "Боинга".

Вторая причина, когда Россия согласна провести обмен, заключается в попытках выторговать для себя некие преференции или избежать лишних потерь.

"Это могут быть различные потери — экономические, политические или имиджевые", — подчеркивает Татьяна Иванова.

Во всех остальных случаях, в особенности когда Украина поднимает вопрос международного права, в Кремле и, соответственно, ОРДЛО на уступки по обмену пленными не идут. Все попытки доказать, что подобные действия являются гуманитарными миссиями, остаются проигнорированными, отмечает Иванова.

Добавим, что ранее один из причастных к освобождению военнопленных на Донбассе экспертов Олег Котенко отмечал — иногда ОРДЛО выдвигают дополнительные требования. Однако ни проводить выборы на оккупированных российскими боевиками территориями, ни подавать воду в Крым, тем самым идя на большие уступки Кремлю, Украина не собирается.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, зачем, по мнению МИД Украины, Путину необходимо наличие украинских военнопленных на оккупированном Донбассе. Детали — в нашем материале.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/vlast-news/11923-v-tkg-rasskazali-ob-obmene-plennymi-rossiya-soglashaetsya-lish-v-dvuh-sluchayah
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