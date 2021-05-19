Война на Донбассе и добровольцы: эксперты выяснили отношение украинцев

Российские нарративы о гражданской войне в Украине и о добровольцах, воевавших на Донбассе, являются наименее успешными среди украинцев. Такой вывод сделал аналитик Фонда "Демократические инициативы", соавтор отчета, подготовленного "Детектор медиа", Петр Бурковский.



Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Учитывая угрозу нарушения перемирия на Донбассе со стороны России и возобновления активных боевых действий, эксперты протестировали влияние двух тезисов российской пропаганды на сознание украинцев в восьми регионах. Исследование общественного мнения провели в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Только в Запорожской области тезис РФ о "гражданской войне" на Донбассе получил большинство — так считают 48% опрошенных. Также 41% жителей региона негативно оценивает действия и мотивы добровольцев.



"В Донецкой области 52% опрошенных не согласились ни с тем, что это "российская агрессия", ни с тем, что это "гражданская война". Однако ответы абсолютного большинства на другие вопросы четко показывают, что в данном случае респонденты уклонились от социально неодобрительных ответов в данном вопросе", — отмечают исследователи.

Кроме того, в Донецкой области 59% респондентов считают, что "добровольцы, воевавшие на Донбассе на стороне Украины, преимущественно шли на фронт за льготами, наживой и высокой зарплатой".



"Это один из российских нарративов, который как раз и направлен на усиление тезиса о "внутренней" природе войны и на отрицание факта агрессии со стороны России", — объясняют эксперты.

В контексте влияния российской пропаганды аналитики также выяснили отношение украинцев на юге и востоке к событиям Майдана и на какие сферы жизни больше всего влияет дезинформация Кремля.



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