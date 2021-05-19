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Война на Донбассе и добровольцы: эксперты выяснили отношение украинцев

Как российская пропаганда повлияла на общественное мнение граждан в восьми регионах Украины

сегодня, 18:57
Автор:

Наталья Некрасова

Российские нарративы о гражданской войне в Украине и о добровольцах, воевавших на Донбассе, являются наименее успешными среди украинцев. Такой вывод сделал аналитик Фонда "Демократические инициативы", соавтор отчета, подготовленного "Детектор медиа", Петр Бурковский.

Война на Донбассе и добровольцы: эксперты выяснили отношение украинцев

Война на Донбассе. Фото из открытых источников

Учитывая угрозу нарушения перемирия на Донбассе со стороны России и возобновления активных боевых действий, эксперты протестировали влияние двух тезисов российской пропаганды на сознание украинцев в восьми регионах. Исследование общественного мнения провели в Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской, Одесской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областях.

Только в Запорожской области тезис РФ о "гражданской войне" на Донбассе получил большинство — так считают 48% опрошенных. Также 41% жителей региона негативно оценивает действия и мотивы добровольцев.

"В Донецкой области 52% опрошенных не согласились ни с тем, что это "российская агрессия", ни с тем, что это "гражданская война". Однако ответы абсолютного большинства на другие вопросы четко показывают, что в данном случае респонденты уклонились от социально неодобрительных ответов в данном вопросе", — отмечают исследователи.

Кроме того, в Донецкой области 59% респондентов считают, что "добровольцы, воевавшие на Донбассе на стороне Украины, преимущественно шли на фронт за льготами, наживой и высокой зарплатой".

"Это один из российских нарративов, который как раз и направлен на усиление тезиса о "внутренней" природе войны и на отрицание факта агрессии со стороны России", — объясняют эксперты.

В контексте влияния российской пропаганды аналитики также выяснили отношение украинцев на юге и востоке к событиям Майдана и на какие сферы жизни больше всего влияет дезинформация Кремля.


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Источник: https://dif.org.ua/article/otsinka-vrazlivosti-ta-stiykosti-meshkantsiv-pivdennikh-ta-skhidnikh-oblastey-ukraini-do-narativiv-rosiyskoi-propagandi
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