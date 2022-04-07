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Война и экология: в Минсреды рассказали о помощи ЕС и убытках для Украины

Суммы ущерба для экологии от боевых действий пока не озвучивают в Минсреды, но это сотни миллиардов гривен

7 апреля 2022, 10:35
Автор:

Козлова Альбіна
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И.о. Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец рассказал о ситуации в Чернобыльской зоне, загрязнении окружающей среды от боевых действий, санкциях против агрессора и сотрудничестве с Еврокомиссией.

Война и экология: в Минсреды рассказали о помощи ЕС и убытках для Украины

Фото иллюстративное / Pixabay

По словам чиновника, превышений уровня радиации в зоне отчуждения нет, там измеряют его в ручном режиме, потому что оккупанты похитили серверное оборудование. Специалисты пытаются возобновить работу системы мониторинга, работавшей до оккупации россиянами территории ЧАЭС. Что касается повреждений станции и опасности повышения радиации, то такой информации от находящихся на местах нет. Все сотрудники ЧАЭС живы. Смена, которую взяли в заложники оккупанты, пробыла на станции почти месяц до ротации.

В Харькове, который обстреливают оккупанты, работала ядерная установка "Источник нейронов". В настоящее время она отключена от энергоснабжения и при условии, что не будет больше обстрелов, угрозы от нее нет.

Боевые действия и обстрелы негативно влияют на качество атмосферного воздуха, ведь в результате попадания снарядов в нефтебазы, автозаправочные станции произошло большое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. По словам и. министра, эти выбросы практически не контролируемы. К тому же одни объекты горели несколько часов, а другие – несколько дней. Такие пожары представляют опасность для граждан, проживающих в близлежащих районах.

Что касается суммы ущерба для экологии, то, как рассказал глава Минсреды, на базе Госэкоинспекции работает штаб, целью которого является фиксация таких преступлений и просчет последствий.

"На сегодняшний день мы получаем информацию, рассчитываем ущерб воздуху, почвам, флоре-фауне, заповедному фонду. Эти убытки уже составляют сотни миллиардов гривен. Зафиксировано, ориентировочно, более 100 случаев экоцида. Каждое попадание в заповедные территории, объекты инфраструктуры — это экоцид , это действия, направленные на уничтожение нашей экологии. На сегодняшний день это колоссальные цифры. Мы их верифицируем, когда мы получим более-менее официальные цифры, то мы их обнародуем", — говорит Руслан Стрелец.

Также он сообщил, что 8 марта FSC – орган сертификации, без документа которого нельзя экспортировать древесину в цивилизованные страны, вынес решение по приостановке сотрудничества с россией и белорусью. Это значительный ущерб для стран, ведь за 2021 год россия экспортировала древесины на сумму 21 млрд долларов, Беларусь – на сумму в 1-2 млрд долларов. Однако руководство этих стран ищет методы, как обойти этот запрет через подделку документов, продажу через другие страны.

Минсреды обратилось в Еврокомиссию по просьбе отслеживать такие манипуляции и не допустить экспорт древесины из России в другие страны мира. Там согласились проводить такой мониторинг. Кроме того, Евросоюз может помочь Украине возобновлять экологию.

"Мы имеем плодотворный контакт с Еврокомиссией, что помогает с присоединением к международным проектам, чтобы восстанавливать окружающую среду. Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства Виргиниюс Синкявичюс подал инициативу присоединить Украину к природоохранной программе со значительным бюджетом "Лайф", — подчеркнул в. .министра.

По его словам, до момента пока не завершатся боевые действия возобновлять экологию тяжело. Однако есть наработка кейсов по восстановлению объектов инфраструктуры, которая влияет на экологию, гидросооружение, водные объекты, леса, биоразнообразие.

Как сообщал портал, уровень загрязненности воздуха в Украине за последний месяц вырос.


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Источник: https://mepr.gov.ua/news/39103.html
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