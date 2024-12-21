Война для всех одна: за что в Украине собираются усилить ответственность

Украинское правительство намерено ввести отдельную административную ответственность за нарушение комендантского часа. Кабмин уже согласовал соответствующий законопроект. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Комендантский час. Фото из открытых источников

Авторы материала подчеркнули, что штрафы не будут применяться к людям, которые идут в укрытие, оказывают медицинскую или домедицинскую помощь, а также сопровождают раненых или тяжелобольных. Отмечается, что это решение пока не является окончательным, так как законопроект еще должен быть вынесен на рассмотрение Верховной Рады.

Помимо этого в Украине рассматривают возможность ввести отдельную административную ответственность за нарушение правил эвакуации, добавили в издании. Это касается въезда или пребывания в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений.

В издании поделились, что штраф за такое нарушение может составлять от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан, если соответствующий законопроект будет утвержден.

Читайте также на портале "Комментарии" - украинцы уже отметили день Святого Николая и готовятся к празднованию Рождества и Нового года. И главным атрибутом этих праздников остается елка. Те, кто предпочитает искусственное дерево, не рискуют, кроме качества материала елки, а вот за живую новогоднюю красавицу возможно придется уплатить немалый штраф. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию издания "Новости. Live".

Согласно действующему законодательству, оштрафовать могут за нелегальную вырубку, продажу, хранение и приобретение елок.

Согласно ст. 88-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафе за нарушение правил покупки или продажи хвойных деревьев для граждан колеблется от 510 до 1 700 грн. Если елка была срезана в зонах природно-заповедного фонда, этот штраф может достигать от 1 700 до 3 655 грн.



