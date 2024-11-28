Война дает о себе знать: какая категория людей в Украине выросла на сотни тысяч

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года в Украине на 300 тысяч человек увеличилось количество людей с инвалидностью. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью проекта "Карпяк на Общественном" сделала министр труда и социальной политики Украины Оксана Жолнович.

Люди с инвалидностью. Фото: из открытых источников

Министр отметила, эта цифра может быть больше, ведь многие еще не оформили инвалидность.

"Людей с инвалидностью стало больше на 300 тысяч. Это будут разные люди, потому что многие пожилые люди оформили инвалидность, многие еще не оформили инвалидность. Поэтому я думаю, что цифра может быть больше, но сейчас с 2,7 миллиона до 3 миллионов человек мы имеем имеющих статус с инвалидностью", – отметила Жолнович.

Читайте на портале "Комментарии" — Кабинет Министров Украины принял новый порядок предоставления социальных выплат семьям военных, которые были объявлены умершими после пропажи без вести, а также ввел дополнительную помощь для людей с инвалидностью I группы. Изменения позволят семьям воспользоваться правом на денежную поддержку в пределах трех лет со дня судебного решения, а лица с инвалидностью будут иметь приоритет в получении единовременного пособия.

Семья пропавших без вести военных будут иметь больше времени для получения помощи

По новым нормам, семьи военнослужащих, которые были объявлены пропавшими без вести, теперь будут три года с момента вступления в силу судебного решения о смерти на подачу заявления для получения единовременной денежной помощи. Это решение Министерства обороны и Кабинета Министров нацелено на поддержку семей, которые теряли право на помощь из-за истечения срока еще до принятия судом решения о смерти.

До этих изменений отсчет трехлетнего срока для получения пособия начинался с даты, указанной в свидетельстве смерти. Это ограничение создавало трудности для семей, особенно в случаях, когда пропавший военный долгое время считался без вести пропавшим и судебное решение о смерти принималось с опозданием.



