Новые социальные гарантии для семей военных и людей с инвалидностью

Кабинет Министров Украины принял новый порядок предоставления социальных выплат семьям военных, которые были объявлены умершими после пропажи без вести, а также ввел дополнительную помощь для людей с инвалидностью I группы. Изменения позволят семьям воспользоваться правом на денежную поддержку в пределах трех лет со дня судебного решения, а лица с инвалидностью будут иметь приоритет в получении единовременного пособия.

Семья пропавших без вести военных будут иметь больше времени для получения помощи

По новым нормам, семьи военнослужащих, которые были объявлены пропавшими без вести, теперь будут три года с момента вступления в силу судебного решения о смерти на подачу заявления для получения единовременной денежной помощи. Это решение Министерства обороны и Кабинета Министров нацелено на поддержку семей, которые теряли право на помощь из-за истечения срока еще до принятия судом решения о смерти.

До этих изменений отсчет трехлетнего срока для получения пособия начинался с даты, указанной в свидетельстве смерти. Это ограничение создавало трудности для семей, особенно в случаях, когда пропавший военный долгое время считался без вести пропавшим и судебное решение о смерти принималось с опозданием.

Дополнительные выплаты для лиц с инвалидностью I группы

Правительство также предусмотрело внеочередную выплату единовременного пособия для лиц с инвалидностью I группы, которым требуется срочное лечение. Этот шаг направлен на ускорение выплат для лиц с тяжелым состоянием здоровья, которые из-за долгого ожидания часто не имели возможности воспользоваться средствами.

Изменения отражены в постановлениях Кабинета Министров Украины: № 975 от 25 декабря 2013 г., который определяет порядок выплат в случае гибели или инвалидности военнослужащих, а также № 168 от 28 февраля 2022 г., которая регулирует выплаты для военных и их семей во время военного положения.