Вовремя выявить издевательства: петицию о детских садиках должен рассмотреть президент

Электронную петицию №22/123412-эп "Об обязательном оборудовании всех учреждений дошкольного образования системами видеонаблюдения" поддержало более 25 000 человек, поэтому ее должны рассмотреть в ближайшее время. Петиция размещена на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

Украинцы просят усилить контроль за воспитателями в детских садах, фото из открытых источников

Автор петиции — Алина Ханумак. В тексте петиции говорится, что в Украине уже немало произошло случаев, когда ребенка обидели в садике воспитатели или сверстники. Однако у родителей не хватает доказательств вины обидчиков их малыша. Поэтому женщина предлагает внести изменения в законодательство, и обязать все дошкольные учреждения оснастить свою территорию камерами видеонаблюдения.

Камеры должны быть расположены повсюду: в коридоре, столовой, классах, кроме раздевалок и туалетов. Также доступ к камерам должны иметь родители детей, чьи дети там учатся, и администрация заведения. То есть матери или отцы должны иметь возможность в режиме онлайн посмотреть что делает их ребенок в саду — спит или играет.



Для того чтобы в суде можно доказать вину обидчиков детей, следует внести поправки о признании видеозаписей надлежащими доказательствами в делах, убеждена автор петиции.

Предложение автора петиции следующее. Принять законопроект, который будет обязывать все администрации учреждений дошкольного образования устанавливать камеры в здании детского сада, во дворе заведения, на детских площадках.

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