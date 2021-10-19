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Вовремя выявить издевательства: петицию о детских садиках должен рассмотреть президент

Родители обеспокоены ситуацией в дошкольных учреждениях

сегодня, 17:00
Автор:

Козлова Альбіна

Электронную петицию №22/123412-эп "Об обязательном оборудовании всех учреждений дошкольного образования системами видеонаблюдения" поддержало более 25 000 человек, поэтому ее должны рассмотреть в ближайшее время. Петиция размещена на сайте Официального интернет-представительства Президента Украины.

Вовремя выявить издевательства: петицию о детских садиках должен рассмотреть президент

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Автор петиции — Алина Ханумак. В тексте петиции говорится, что в Украине уже немало произошло случаев, когда ребенка обидели в садике воспитатели или сверстники. Однако у родителей не хватает доказательств вины обидчиков их малыша. Поэтому женщина предлагает внести изменения в законодательство, и обязать все дошкольные учреждения оснастить свою территорию камерами видеонаблюдения.

Камеры должны быть расположены повсюду: в коридоре, столовой, классах, кроме раздевалок и туалетов. Также доступ к камерам должны иметь родители детей, чьи дети там учатся, и администрация заведения. То есть матери или отцы должны иметь возможность в режиме онлайн посмотреть что делает их ребенок в саду — спит или играет.

Для того чтобы в суде можно доказать вину обидчиков детей, следует внести поправки о признании видеозаписей надлежащими доказательствами в делах, убеждена автор петиции.

Предложение автора петиции следующее. Принять законопроект, который будет обязывать все администрации учреждений дошкольного образования устанавливать камеры в здании детского сада, во дворе заведения, на детских площадках.

Как сообщал портал "Комментарии", дети во всем мире заражаются малоизвестным респираторным вирусом. По словам врача швейцарской Университетской клиники Цюриха Кристофа Бергера, врачей удивило огромное количество больных. Медики знали об этой болезни, но не догадывались, что будет так много пациентов.




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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/123412
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сегодня, 17:26

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