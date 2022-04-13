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Восстановление освобожденных территорий: в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы

Александр Кубраков показал, как восстанавливается Киевская область

сегодня, 20:42
Автор:

Лиля Воробьева
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В Киевской области освобожденные территории от российских оккупантов понемногу возвращаются к жизни. Так, в регионе начали расчищать дороги и обустраивать новые временные переправы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Высокопоставленное чиновник рассказал, где в Киевской области уже продолжаются работы
"На маршруте Демидов – Иванков тяжелая строительная техника работает на дороге Р-02 Киев – Иванков – Овруч, обустраиваем подъезды и возводим переправу через реку Здвиж. На трассе М-07 Киев – Ковель в городе Бородянка ведутся работы по устройству временного проезда по разрушенному мосту. На этой неделе завершили строительство двух временных переправ: на дороге Р-02 в селе Катюжанка и на дороге Р-30 на подъезде к Ирпеню. Продолжаются работы в Стоянке — планируем открыть переправу на следующей неделе",- сообщил Кубраков.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черниговской области строят временные переправы . В Черниговской области начали восстанавливать искусственные постройки. Ведь при вторжении России в регионе было разрушено 16 мостов и путепроводов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Александра Кубракова. Чиновник рассказал, где именно будут строить временные переправы вместо разрушенных мостов. В частности, работы по возведению временной переправы начались близ Смолина. Две временные переправы будут построены на дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов, возле сел Смолин и Якубовка.

 
 

Восстановление освобожденных территорий: в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы

Восстановление Бородянки (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=2100939090077675&set=pcb.2100939470077637
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