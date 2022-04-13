Восстановление освобожденных территорий: в Киевской области начали обустраивать новые временные переправы

В Киевской области освобожденные территории от российских оккупантов понемногу возвращаются к жизни. Так, в регионе начали расчищать дороги и обустраивать новые временные переправы. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Высокопоставленное чиновник рассказал, где в Киевской области уже продолжаются работы