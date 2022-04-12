Восстановление освобожденных территорий: в каждой области начали восстанавливать и расчищать дороги (ФОТО)

После того как украинская армия освободила несколько областей от российских оккупантов, в каждой освобожденной области приступили к восстановительным работам и генеральной уборке дорог. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы Министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Высокопоставленн ый чиновник рассказал, что дорожники идут вслед за специалистами ГСЧС и очищают уже разминированные улицы. "В Буче сегодня работали на улице Бориса Гмыри, возле ЖК Континент. За день удалось очистить около километра бучанских улиц. Начали работы по возобновлению проезда на региональных дорогах Сумщины. Область граничит с россией и первой попала под вражеские обстрелы и частичную оккупацию. Сейчас ее территории свободны – уточняем наши расчеты относительно объемов нанесенных повреждений инфраструктуре",- сообщил он. Также Александр Кубраков сообщил, что дорожники пытаются восстановить сообщения с селами, освобожденными от российских оккупантов.

"Дорожники работают над восстановлением сообщения с населенными пунктами, которые освобождены от оккупационных войск, от последствий военных действий очищают дороги Н-12 Сумы – Полтава и Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка. Оперативно обрабатываем вопрос восстановления проезда разрушенными искусственными сооружениями и планируем восстановительные работы и на других автодорогах: Р-44, Р-45 и Р-61", — подчеркнул министр. По словам Александра Кубракова, в Харьковской области дорожники пытаются обеспечивать безопасный проезд по киевскому и днепровскому направлениям.

"В соседней Харьковщине до сих пор идут бои, но на основных транспортных коридорах работают дорожные бригады – обеспечивают проезд на киевском и днепровском направлениях, убирают поврежденный транспорт и оставлены на дорогах и вдоль обочины автомобиля. Наш приоритет по-прежнему – безопасная логистика, в фокусе надлежащее содержание трасс М-03 и М-18", — заверил Кубраков. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Черниговской области бьют временные переправы



В каждой освобожденной области продолжаются восстановительные работы (фото из открытых источников)

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