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Восстановление освобожденных территорий: известно, где открыли участки для движения поездов

Кубраков сообщил, что железнодорожники открыли для движения поездов участок Киев – Нежин

сегодня, 18:15
Автор:

Лиля Воробьева
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В Украине продолжают восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру . Так, на некоторых участках освобожденных территорий было открыто железнодорожное сообщение. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.
Высокопоставленный чиновник рассказал, что сейчас специалисты начали восстанавливать железнодорожное сообщение на освобожденных территориях. В частности, открыли для движения поездов участок Киев – Нежин.
"Во время активных военных действий здесь были разрушены два железобетонных железнодорожных моста, участок пути и контактная сеть. Железнодорожное сообщение между Киевом и Нежином стало невозможным – таким образом от столицы была отрезана не только Черниговщина, но и Сумщина. Силами Укрзализныци только за одну неделю разрушены инфраструктура была отстроена. Были заменены пролетные сооружения и другие поврежденные конструкции двух железнодорожных мостов, восстановлены разрушенные участки пути протяженностью 250 м. Сейчас участок уже открыт для движения поездов по обоим путям",- сообщил Кубраков.
Глава министерства поблагодарил специалистов, которые работают, чтобы восстановить колеи. И анонсировал восстановление Слобожанского экспресса.
"Спасибо за оперативную и качественную работу всей команде Укрзализныци и, конечно, мостостроителям и путейникам. Также возобновляет свою работу Слобожанский экспресс. Быстрый и комфортный ДПКр-3 украинского производства будет курсировать ежедневно в обе стороны, объединяя Харьков и Сумщину, еще нет возможности совершать заезды в Луганскую область. Тем не менее мы восстановим маршрут по всей протяженности как только это станет возможным", — заявил министр.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в каждой области началось восстановление и расчистка дорог.

 

Восстановление освобожденных территорий: известно, где открыли участки для движения поездов

Железнодорожники восстанавливают пути (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=2102398559931728&set=pcb.2102399456598305
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