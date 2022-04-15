Восстановление освобожденных территорий: известно, где открыли участки для движения поездов

В Украине продолжают восстанавливать разрушенную российскими оккупантами инфраструктуру . Так, на некоторых участках освобожденных территорий было открыто железнодорожное сообщение. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы министерства инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Высокопоставленн ый чиновник рассказал, что сейчас специалисты начали восстанавливать железнодорожное сообщение на освобожденных территориях. В частности, открыли для движения поездов участок Киев – Нежин.