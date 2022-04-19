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Восстановление инфраструктуры: в Киевской области функционируют уже три переправы, продолжается расчистка городов и дорог

В Киевской области, на Житомирской трассе — более 100 км уже очищено

сегодня, 20:59
Автор:

Лиля Воробьева
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Дорожные службы продолжают восстанавливать инфраструктуру после вторжения российских оккупантов. В министерстве инфраструктуры сообщили, что они фокусируются не только на важных логистических маршрутах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы ведомства Александра Кубракова.
По словам министра, сегодня в Киевской области функционируют уже три переправы: в Стоянке, Романовке и Катюжанке. Еще на 6 переправах движение восстановлено, и 8 переправ возле разрушенных мостов сейчас строится. Кроме этого, чиновник рассказал, что дорожным службам удалось сделать в городах Киевской области.
"Бородянка, Буча, Ворзель, Гостомель и Ирпень — все эти населенные пункты в пригородах Киева были оккупированы российскими военными. В этих городках велись ожесточенные бои, но сегодня, уже на освобожденных территориях, ежедневно работаем над тем, чтобы как можно быстрее расчистить улицы.  Здесь сожжен гражданский транспорт, сломаны заборы, деревья и последствия авиаударов. С 5 апреля дорожные бригады присоединились к волонтерам и коммунальщикам и фактически занимаются генеральной уборкой. На сегодня имеем 170 км убранных улиц. Работаем и там, где враг уничтожал инфраструктуру: дороги, пешеходные переходы, барьерное ограждение, шумовые экраны", — сообщил министр.
Также Кубрак рассказал, где больше всего расчистили важные государственные дороги.
"Больше всего было сделано на Киевщине, на Житомирской трассе — более 100 км уже очищено. Работы продолжаются и на трассе М-07 Киев — Ковель — здесь расчищено уже 35 км. Работаем и на региональных и территориальных путях — 30 км уже чисты. Системно ведем работу по строительству временных переправ, где сообщение со столицей или регионами отсутствует, Укравтодор вместе с военными строит временные переправы", — подытожил министр.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что восстановление освобожденных территорий: известно, где открыли участки для движения поездов.

Восстановление инфраструктуры: в Киевской области функционируют уже три переправы, продолжается расчистка городов и дорог

Восстановление инфраструктуры (фото из открытых источников)


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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=2105650482939869&set=pcb.2105650799606504
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