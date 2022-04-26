Восстановление Ахтырки: спасатели проводят аварийно – восстановительные работы

Спасатели начали восстанавливать Ахтырку — город в Сумской области, подвергшийся бомбардировке и блокаде. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.
25 апреля в город прибыли спасатели, чтобы приступить к восстановительным работам.
"Спасатели проводят аварийно – восстановительные работы в городе-герое Ахтырка. 25 апреля возведен отряд Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в количестве 23 человек личного состава и 4 единиц техники прибыл в г. Ахтырку Сумской области для проведения восстановительных работ",- говорится в сообщении.
С начала российского вторжения на территории города проходили ожесточенные бои. От постоянных обстрелов город потерпел сильные разрушения. В частности, российские оккупанты уничтожили теплоэлектроцентраль.
"С первого дня широкомасштабного наступления возле Ахтырки шли ожесточенные бои. Город был в осаде, а враг применял против его защитников фактически весь арсенал боеприпасов. В результате обстрелов населенный пункт претерпел сильные разрушения. В частности, теплоэлектроцентраль, обеспечивавшая предприятия и жителей Ахтырке "Специалисты – высотники из Сумщины начали проведение аварийно-восстановительных работ именно на этом важнейшем и тяжелом участке города. Сейчас работы продолжаются", — сообщили спасатели.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сумской области ВСУ сбили вражескую ракету, летевшую в сторону Полтавы. В Сумской области украинские военные сбили ракету российских оккупантов. Враг направил ее в Полтаву. Такое заявление сделал председатель Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий в Телеграмме.
Спасатели восстанавливают Ахтырку (фото из открытых источников)