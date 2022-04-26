Восстановление Ахтырки: спасатели проводят аварийно – восстановительные работы

Спасатели начали восстанавливать Ахтырку — город в Сумской области, подвергшийся бомбардировке и блокаде. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию ГСЧС Украины.

25 апреля в город прибыли спасатели, чтобы приступить к восстановительным работам.

"Спасатели проводят аварийно – восстановительные работы в городе-герое Ахтырка. 25 апреля возведен отряд Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины в количестве 23 человек личного состава и 4 единиц техники прибыл в г. Ахтырку Сумской области для проведения восстановительных работ",- говорится в сообщении.

С начала российского вторжения на территории города проходили ожесточенные бои. От постоянных обстрелов город потерпел сильные разрушения. В частности, российские оккупанты уничтожили теплоэлектроцентраль.