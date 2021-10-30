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«Воспитывала» ребенка в прямом эфире: омбудсмен обеспокоен количеством случаев насилия

На мать правоохранители составили админпротокол за насилие в отношении сына

сегодня, 15:15
Автор:

Козлова Альбіна
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В Харькове молодая мать "воспитывала" четырехлетнего сына, пока снимала прямой эфир в социальной сети. Мальчика после такого "воспитания" затем госпитализировали. Известно, что с матерью полицейские провели беседу. Также на женщину составили админпротокол за домашнее насилие (статья 1732 Кодекса Украины об административных правонарушениях). Об этом сообщают на странице Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Telegram.

«Воспитывала» ребенка в прямом эфире: омбудсмен обеспокоен количеством случаев насилия

Количество случаев насилия возросло, фото из открытых источников

Омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена количеством случаев, когда в семьях взрослые совершают домашнее насилие. Ведь за последние три месяца в два раза больше зарегистрировано заявлений о насилии, чем за полгода.

По состоянию на 1 октября органы Национальной полиции Украины задокументировали 239 859 заявлений, 6 187 заявлений написали дети. За три месяца дети написали 3647 заявлений, всего подано 143887 заявлений о домашнем насилии.

Омбудсмен напомнила, что родителей должны привлекать к ответственности за нарушение прав детей и издевательства над ними.

По словам представителя Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксаны Филиппишиной, в 2021 году фиксируют значительное количество сексуального насилия над детьми по сравнению с 2020 годом. Общее количество изнасилований увеличилось на 20%. Кроме того, количество таких преступлений против ребенка младше 16 лет возросло на 150%, количество случаев развращения несовершеннолетних – на 140%.

Омбудсмен сообщила, что получает обращение от украинцев о ненадлежащем реагировании на сообщения о сексуальных преступлениях, совершенных в отношении детей. Среди нарушений — недоверие словам потерпевших, не применение специальной методики допроса пострадавших детей.

Как сообщал портал "Комментарии", в Австралии государство будет платить компенсацию женщинам и мужчинам, ушедшим от домашнего тирана или абьюзера. Сумма выплат будет составлять пять тысяч австралийских долларов.


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