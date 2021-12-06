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Восемь регионов и столица: какие области в Украине вышли из "красной зоны"

"Красную" зону карантина покинули восемь областей

сегодня, 15:48
Автор:

Козлова Альбіна
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В понедельник, 6 декабря, состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по вопросам относительно зон карантина и ограничений. Об этом сообщил Министр Олег Немчинов.

Восемь регионов и столица: какие области в Украине вышли из "красной зоны"

В Украине начали действовать новые ограничения, фото из открытых источников

С 7 декабря из "красных" зон выходят: Донецкая, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская, Херсонская области и Киев.

Ранее мы писали, что с 6 декабря были введены новые ограничения для граждан в "желтых" зонах карантина. Украинцы смогут посещать без документов о вакцинации продуктовые магазины, банки, автозаправки, ветеринарные магазины, аптеки. Для посещения других заведений нужно будет предоставлять COVID-сертификат/отрицательный тест ПЦР/COVID-сертификат об выздоровлении.

С 6 декабря при выходе на улицу следует брать с собой документы о вакцинации и для подтверждения личности. Новые правила карантина, приняло правительство в начале декабря.

С 9 декабря расширен перечень тех, кого отстранят от работы, пока работники не получат прививки. В новый список профессий добавили медиков, работников критической инфраструктуры, социальных работников и работников местного самоуправления.

Как сообщал портал "Комментарии", министр Виктор Ляшко подчеркнул, что в 2022 году, возможно, будет доступна вакцина для детей с пяти лет. Также министр рассказал, когда будут колоть бустер, сколько средств будут выдавать врачам "подъемных" и могут ли в Украине обнаружить в тестах вирус Омикрон.

Также мы писали, что ученым в Гуанчжоу удалось извлечь из крови пациента антитело-убийцу штаммов COVID-19.



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Источник: https://телеграм.онлайн/#/[email protected]
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