Ворвались с оружием в бомбоубежище: на Днепропетровщине СБУ заблокировала фабрику «Юнайтед Табако»

В Желтых Водах в Днепропетровской области СБУ с вооруженным обыском ворвалась на территорию табачной фабрики "Юнайтед Табако". Как заявляют на предприятии, силовики не имели законных оснований для следственных действий и вели себя агрессивно. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "СтопКор".







Как пишет "СтопКор", 16 июня 2022 года в отношении дистрибьютора ООО "Торговый Дом Юнайтед Табако" было возбуждено уголовное производство на основании жалобы жителя Днепропетровщины на якобы низкое качество сигарет. Уже 26 августа против компании было открыто еще одно производство – на этот раз по статье о финансировании террористических группировок "Л/ДНР". В тот же день Красногвардейский райсуд Днепра дал разрешение на обыск, который состоялся уже через несколько часов.





Издание отмечает, что после обеда в пятницу, 26 августа около 100 вооруженных силовиков прибыли с обыском, но по адресу совсем другого предприятия — ООО "Юнайтед Табако", фабрики, имеющей другие реквизиты и занимающееся не дистрибуцией, а собственно производством табачной продукции.





"Наши юристы отметили, что адрес, реквизиты не совпадают. То есть они должны были приехать в другую компанию, а приехали к нам. Никаких конкретных обвинений в наш адрес нет. Законные основания для того, чтобы они находились здесь, неизвестны. Все это выглядит как полный беспредел со стороны правоохранительных органов", — сообщил директор ООО "Юнайтед Табако" Вячеслав Вершута.





Как сообщил журналист "СтопКору" с места событий, сотрудники СБУ вели себя вызывающе и агрессивно, угрожали выбить дверь. Фактически, на два дня они остановили работу предприятия и заблокировали доступ к нему руководителю, сотрудникам и журналистам. Даже во время воздушных тревог силовики не пускали людей в бомбоубежище.





В ситуацию с несанкционированным обыском вмешались и местные власти Желтых Вод. Городской голова Дмитрий Ханис заявил, что ООО "Юнайтед Табако" является одним из градообразующих предприятий, которое обеспечивает работой более полутысячи человек, платит налоги и помогает армии.





"В городе сейчас работают и платят налоги всего несколько предприятий. Работающие предприятия мы ценим, потому что ситуация с наполнением бюджета – трудная, около 60%. Город выживает… Компания выпускает целый спектр бесплатной продукции для нужд ВСУ без права продаж и перепродажи. Люди, которые здесь работают — патриоты", — отмечает мэр.





СМИ отмечает, что со своей стороны в СБУ от комментариев отказываются. По данным издания, предварительно известно о намерениях правоохранителей изъять и вывезти с территории предприятия дорогостоящее оборудование.