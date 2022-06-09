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Вопрос сдвинулся с мертвой точки: в ОП рассказали, когда мужчин будут выпускать из Украины

По словам советника главы ОП, перспективы решения вопроса есть

сегодня, 16:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Есть все шансы, что вопрос выезда за границу мужчин призывного возраста перейдет из плоскости просто обсуждений и дискуссий в плоскость реального принятия решений. Уже сегодня дискуссия сдвинулась с мертвой точки. Возможно, скоро мужчин будут выпускать из Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью правозащитнику Марку Фейгину рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Вопрос сдвинулся с мертвой точки: в ОП рассказали, когда мужчин будут выпускать из Украины

Выезд за границу. Фото: из открытых источников

Советник главы ОП, возможно постепенно будут разрешать выезд мужчинам. К примеру, это может коснуться моряков. Им могут выезжать за границу на определенных условиях.                                                                                                         

Арестович отметил, что работающие за границей могут серьезно помочь украинской экономике. Те мужчины, которые могут работать за границей – это опора для своих семей. Те же моряки за прошлый год 4 миллиарда долларов переслали в Украину. Такая подпитка для украинской экономики не будет лишней, учитывая, что из-за войны есть большие проблемы в экономическом секторе.

Читайте также на портале "Комментарии" – на Банковой объяснили, почему сейчас нет смысла ускорять темпы мобилизации. Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что в украинской армии сегодня нет проблем с человеческими ресурсами, призвано уже достаточно людей. Люди есть и их держат, но вот с оружием есть большие вопросы, потому как вооружить людей особо нечем. Поэтому нет смысла увеличивать темпы мобилизации. Разве что есть запрос на отдельные специфические военные специальности.



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