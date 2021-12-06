Вооруженным Силам Украины 30 лет: главные победы и поражения

В понедельник, 6 декабря, по всей Украине проходят торжественные мероприятия по случаю 30-й годовщины Вооруженных сил.

Вооруженные Силы Украины - фото: Офис президента

Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о главных победах и недостатках ВСУ за последний год, а также о том, что нужно сделать, чтобы наши вооруженные силы стали мощнее.

В мире украинскую армию оценивают как одну из лучших, которая реформируется высокими темпами и имеет колоссальный боевой опыт

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин акцентирует, что наши вооруженные силы даже образца 2020 и 2021 года – это уже большая разница.

"За последний год ВСУ провели ряд масштабных военных учений вместе с представителями НАТО, с нашими международными союзниками. Украинская армия стала на шаг ближе к Североатлантическому Альянсу, – отмечает эксперт. – Также в 2021-м на вооружение нашей армии поступил ряд образцов новой техники, вооружений, которое мы успешно освоили и показали, что можем применить. К примеру, применяли купленный в Турции беспилотник "Байрактар" не только для разведки, но и впервые (в октябре) для удара по противнику".

По словам Влада Волошина, это демонстрационное применение показало противнику (России и пророссийским боевикам), что соотношение сил и средств на линии разграничения существенно изменилось.

и переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Есть и другое оборудование, которое мы можем применять на линии разграничения и не только для сдерживания возможной агрессии РФ против нашей страны". "Также наша армия получила от США ряд вооружений, – продолжает эксперт. – Это и два патрульных катера типа Island,

Влад Волошин также отмечает, что принят ряд важных для обороны страны законов и стратегий, которые регламентируют строительство вооруженных сил и их дальнейшее развитие.

"Чрезвычайно важен в этом плане закон о территориальное обороне, – подчеркивает эксперт. – В мире украинскую армию оценивают как одну из лучших, которая реформируется высокими темпами и имеет колоссальный боевой опыт".

Если мы хотим иметь действительно мощную армию, нужно решать финансовые обязательства

По мнению спикера Международного волонтерского сообщества "InformNapalm" Михаила Макарука, главной победой в ВСУ в этом году является приход на пост главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного и той команды, которую он привел.

"Это молодой, амбициозный генерал, не имеющий постсоветских традиций, которые были, к примеру, у его предшественника Руслана Хомчака. Залужный в период АТО не только воевал, но и учился, понимая, что будет нужно в его профессии, на факультете международных отношений в Острожской академии. Он свободно владеет английским языком, круто воспринимается нашими зарубежными партнерами, волонтерами, журналистами. С его приходом все ждали перемен. Сторонники этого назначения – позитивных, противники – что он где-то "налажает". Но с приходом Залужного на пост главкома произошли именно позитивные перемены. В руководстве оперативного командования, в руководстве различных родов войск. Он убрал такие глыбы, которые думали, что они – незыблемы. Убрал постсоветское поколение, которое тормозило ряд реформ", – подчеркивает Михаил Макарук.

Он отмечает, что если при Хомчаке Генштаб был закрыт для волонтерского круга, то сейчас волонтеры с военнослужащими работают в связке. И это дает отличный эффект.

"Делаются классные проекты, в том числе информационные. Команда "InformNapalm" встречалась с Валерием Залужным, мы обговорили вопросы повышения боеспособности войск и так далее. Он также встречался с разработчиком проект "Джура" – военное приложение, у которого уже более 60 тысяч скачиваний. Будут подписан меморандум о сотрудничестве между ВСУ и создателями данного проекта. Там все важные новости, справочники, собираются в одном телефонном приложении. И информация может доходить от главкома до солдата. Мы живем в век информационных технологий. Стенгазеты и методички уходят в прошлое. Когда литовцы услышали о таком приложении, они сами приехали в Украину, чтобы договориться с разработчиками – написать аналогичное приложение для армии Литвы", – рассказывает Михаил Макарук.

Из позитива он также называет улучшение работы руководства ВСУ с депутатским корпусом.

"Хомчака вытянуть на заседание парламентского комитета было нереально. Сейчас люди приходят. Говорят о проблемах ВСУ, ищут поиск их решения. Нет войны между Минобороны и Генштабом, идет четкое распределение обязанностей. Военные дают задачи (что им нужно) и не прикасаются к деньгам. МО в рамках возможности и ресурсов выполняет эти задачи. Начались тектонические сдвиги в том, как должен планироваться оборонный бюджет. Надеюсь, со следующего года он будет уже планироваться не на год, а на три, чтобы можно было решать оперативные задачи", – отмечает спикер "InformNapalm".

Среди негатива он называет провал государственного оборонного заказа. Это, уверен Михаил Макарук, огромная беда.

"Негативом же является безграмотная политика Кабмина и Офиса президента касательно соответствующего обеспечения наших воинов. С приходом Зеленского в президенты, зарплаты в армии не поднимали, а некоторые надбавки, соцпакеты не выплачивали. Пафосные заявления в стиле "все АТОшники получат квартиры в течение двух лет" – не подкреплены реалиями. И это тоже – проблема, – считает Михаил Макарук. – Но все эти проблемы зависят не от командования ВСУ, а от руководства Кабмина, непосредственно от президента Украины. Если мы хотим иметь действительно мощную армию, нужно решать финансовые обязательства. А реорганизационно, по опыту, наша армия значительно укрепилась. Особенно с приходом молодых офицеров, генералов".

Ранее на портале "Комментарии" — Россия заявляет, что ВСУ управляет НАТО и отправляет войска на Донбасс.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!