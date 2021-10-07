Волынской спортсменке отказали в финансировании, поскольку ее отец не перетягивал канат на день села

Волынской спортсменке Полине Ковирновий отказали в финансировании, поскольку ее отец отказался прийти на день села перетягивать канат. Об этом сообщает волынское региональное информационное агентство "Конкурент".

Полина Ковырнова, фото "Конкурент"

Владельцу Клуба смешанных единоборств Сергей Ковирнову, жителю села Поддубцы, сообщили, что не выделят средства для соревнований его дочери, поскольку он не посетил соревнования ко Дню общины. Это произошло после того, как представители исполкома заслушали информацию от старосты села Юрия Семенюка, который пожаловался на Сергея.

"Написал человек с Подгайцевськой ОТГ письмо на совет, чтобы поддержали его дочь, которая едет представлять Украину на соревнования по ММА в Болгарию (кстати, ребенок привезла призовые места), а исполком принял вот такое решение. Так как человек отказался принимать участие в соревнованиях по перетягиванию каната за команду ОТГ, его ребенку в поддержке отказать", — жалуется на своей странице в Facebook Илья Токаренко.

Отец лично тренирует дочь. Полина чемпионка мира из четырех видов единоборств. Отец уже не впервые обращается за финансовой помощью и постоянно получает отказы. Между тем в исполкоме решили выплачивать ребенку ежемесячную стипендию в течение года в размере 500 гривен.

"Чтобы вы знали, ребенку все равно назначили премию 500 гривен ежемесячно в течение года, поэтому они там далеко не обижены. А повели они себя относительно своего села, конечно, неправильно. Они ведут себя непатриотично", — считает сельский голова Юрий Семенюк.

Но в исполкоме считают, что одаренный ребенок заслуживает внимания и эта помощь больше, чем та, которую могли предоставить ранее.

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