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Волынь активно готовится стать частью Польши: громкие подробности

Целью этой информационной атаки является создание раздора между украинцами и поляками и подрыв доверия к партнерству Украины с Польшей

сегодня, 12:35
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Клименко Елена

В преддверии второго тура президентских выборов в Польше российские пропагандисты активизировали информационное давление, пытаясь дестабилизировать региональную ситуацию. В этот раз они распространяют фейковую информацию о якобы "подготовке Волыни к присоединению к Польше", сообщает Центр противодействия дезинформации.

Волынь активно готовится стать частью Польши: громкие подробности

Фото: из открытых источников

В частности, в российских Telegram-каналах циркулирует вымышленная история о преподавательнице польского языка в Волынской области, которая якобы раздает студентам местного университета карты с "гипотетическими польскими границами", включающими часть украинской территории. Российские сообщения сопровождаются намеками на возможные планы Польши аннексировать часть Украины.

"Эти утверждения российских пропагандистов не соответствуют действительности, а карта, которую они показывают, существует только в их источниках", — подчеркивают в Центре противодействия дезинформации.

По данным Центра, главной целью этой провокации является посеять раздор и недоверие между украинцами и поляками, дискредитировать партнерство между странами и повлиять на настроения избирателей накануне второго тура выборов в Польше, который состоится 1 июня.

Ранее в рамках этой же дезинформационной кампании российские пропагандисты также распространяли фейки по подготовке польских провокаций против Беларуси. Они пытались дестабилизировать ситуацию и перед первым туром президентских выборов в Польше.

Портал "Комментарии" уже писал, что кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий согласился с требованиями лидера "Конфедерации" Славомира Менцена по недопущению Украины в НАТО.



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Источник: https://cpd.gov.ua/international-direction/yevropa/vybory-v-polshhi-nova-informaczijna-provokacziya-ru-propagandy/
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