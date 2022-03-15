Волонтеры помогают приютам для животных и зоопаркам в условиях войны

На странице Общественной организации UAnimals сообщают, что из-за границы волонтеры получают гуманитарную помощь для животных, нуждающихся в помощи в условиях войны. Команда общественной организации занимается приютами для животных во всех областях, вопросами эвакуации животных и другими гуманитарными задачами.



Гуманитарная помощь для животных, фото Фейсбук UAnimals

В Киеве, Белой Церкви, Полтавской области и Кривом Роге приюты для животных на днях получили корма для животных как гуманитарную помощь. Часть из них поступила от зоозащитников из-за границы, часть закуплена за средства, предоставленные неравнодушными гражданами на нужды животных. Также в столице горожане, имеющие домашних любимцев, получили бесплатно корма для них. О времени и месте раздачи сообщается на странице волонтеров.

Более 100 тысяч гривен финансовой помощи ГО UAnimals передала Харьковскому зоопарку на корма и лекарства для находящихся там животных. Кроме того, волонтеры предоставили средства для закупки кормов животным, находящимся в мини-приютах Харькова.

Зоозащитники за рубежом и волонтеры продолжают передавать гуманитарную помощь в виде кормов для находящихся в Украине животных.

В течение последней недели ГО UAnimals помогла эвакуировать 60 котов из приюта "Хочу кота" за границу и еще 70 кошек из приюта Ирины Добролюбовой в Киеве в Варшаву. Среди хороших новостей и то, что удалось вывезти из Конча-Заспы тигрицу Шани и доставить ее в специализированное заведение в Польше.

Волонтеры организации на прошлой неделе оказали помощь более 50 приютам и мини-приютам в Киеве и более сотни заведений для животных по всей Украине, а также предоставили для нужд бездомных животных и животных в зоопарках финансовую помощь на сумму 850 000 грн. Ежедневно волонтеры получают тысячи сообщений.



"Каждый день мы совершаем сотни звонков, чтобы скоординировать тех, кто может оказать помощь и кто в ней нуждается. Мы всех видим и слышим и благодарны каждому, кто остается неравнодушным к судьбе наших друзей. Только благодаря общим усилиям волонтеров и небезразличных граждан мы ежедневно спасаем сотни жизней. Ведь каждая жизнь важна", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу".







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