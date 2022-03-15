logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Волонтеры помогают приютам для животных и зоопаркам в условиях войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Волонтеры помогают приютам для животных и зоопаркам в условиях войны

ГО UAnimals координирует работу волонтеров-зоозащитников по всей Украине и из-за границы

сегодня, 10:19
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

На странице Общественной организации UAnimals сообщают, что из-за границы волонтеры получают гуманитарную помощь для животных, нуждающихся в помощи в условиях войны. Команда общественной организации занимается приютами для животных во всех областях, вопросами эвакуации животных и другими гуманитарными задачами.

Волонтеры помогают приютам для животных и зоопаркам в условиях войны

Гуманитарная помощь для животных, фото Фейсбук UAnimals

В Киеве, Белой Церкви, Полтавской области и Кривом Роге приюты для животных на днях получили корма для животных как гуманитарную помощь. Часть из них поступила от зоозащитников из-за границы, часть закуплена за средства, предоставленные неравнодушными гражданами на нужды животных. Также в столице горожане, имеющие домашних любимцев, получили бесплатно корма для них. О времени и месте раздачи сообщается на странице волонтеров.

Более 100 тысяч гривен финансовой помощи ГО UAnimals передала Харьковскому зоопарку на корма и лекарства для находящихся там животных. Кроме того, волонтеры предоставили средства для закупки кормов животным, находящимся в мини-приютах Харькова.

Зоозащитники за рубежом и волонтеры продолжают передавать гуманитарную помощь в виде кормов для находящихся в Украине животных.

В течение последней недели ГО UAnimals помогла эвакуировать 60 котов из приюта "Хочу кота" за границу и еще 70 кошек из приюта Ирины Добролюбовой в Киеве в Варшаву. Среди хороших новостей и то, что удалось вывезти из Конча-Заспы тигрицу Шани и доставить ее в специализированное заведение в Польше.

Волонтеры организации на прошлой неделе оказали помощь более 50 приютам и мини-приютам в Киеве и более сотни заведений для животных по всей Украине, а также предоставили для нужд бездомных животных и животных в зоопарках финансовую помощь на сумму 850 000 грн. Ежедневно волонтеры получают тысячи сообщений.

"Каждый день мы совершаем сотни звонков, чтобы скоординировать тех, кто может оказать помощь и кто в ней нуждается. Мы всех видим и слышим и благодарны каждому, кто остается неравнодушным к судьбе наших друзей. Только благодаря общим усилиям волонтеров и небезразличных граждан мы ежедневно спасаем сотни жизней. Ведь каждая жизнь важна", — говорится в сообщении.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине запустили платформу для волонтеров "Работа в тылу".



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UAnimals.official
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!