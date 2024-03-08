Волонтерство в прифронтовом Каменском: как помогают людям



















Днепропетровскую область ежедневно атакуют российские оккупанты. Враг использует артиллерию, ракеты и дроны-самоубийцы. Обстрелы приводят к разрушениям жилых комплексов, инфраструктурных объектов, энергетических сетей, а также уносят жизни людей. В условиях таких испытаний солидарность и поддержка становятся важными факторами для украинского народа. Ярким примером этого Каменское, город на Днепропетровщине, где появился мощный "Волонтерский центр" в начале года. Центр не только стал местом встречи для местных жителей, но и надежным пристанищем для многочисленных вынужденных переселенцев, превратившись в символ единства и непоколебимой помощи менее защищенным.

Волонтерство в прифронтовом Каменском

"Это невероятно важная инициатива, обнаруживающая мощную силу сообщества и волонтерства. „Волонтерский центр“ выполняет огромную работу, помогая сотням людей в сложное время. Их усилия идут на пользу многим – от вынужденных переселенцев до защитников страны. Благодарю всех волонтеров за их чрезвычайный труд и преданность!" — такими словами жительница Каменского охарактеризовала работу Центра.





За короткое время существования, "Волонтерский центр" в Каменском стал местом поддержки более трех тысяч человек. Посетители центра не только находят здесь укрытие и возможность общения, но и активно приобщаются к волонтерской деятельности, помогая военным. Люди занимаются изготовлением камуфляжных сеток, окопных свечей, шитьем специальной одежды для военнослужащих и другими важными задачами.

Центр предлагает бесплатное питание. Кроме того, здесь есть кинозал для детей, а также обустроен банк одежды для оказания помощи тем, кто в ней больше нуждается.

В Центре можно получить психологическую поддержку, правовую консультацию, посетить образовательные курсы, семинары и просветительские мероприятия. Каждую среду в центре также работают администраторы ЦНАПа, предоставляя посетителям необходимые административные услуги.

"Волонтерский центр" в Каменском основан благодаря общественным объединениям "Пчела" и "Фонд развития Каменского". В настоящее время центр активно сотрудничает с отечественными и зарубежными благотворителями. В рамках центра функционируют филиалы Красного Креста, Благотворительного Фонда "Каритас" и ВЦУ Казацкой церкви Пресвятой Покровы.

Андрей Белоусов, ставший инициатором городской голова Каменского и поддержавший создание этого центра, выразил благодарность каждому, кто присоединился к реализации и поддержке этой инициативы.

"Благодарю всех волонтеров города и страны, которые в эти трудные времена поддерживают Вооруженные Силы, социально незащищенные слои населения и приближают нашу Победу!" – подчеркнул Белоусов.

Также стоит отметить, что город предоставил помещение для деятельности всех этих организаций и помогает в их работе.