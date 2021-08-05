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Елизавета Черных
В Украине всё чаще говорят о вероятных волнениях и политических потрясениях осенью, когда остро встанут темы роста тарифов, нового отопительного сезона, возможной имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера. Называют кандидатуры на смену премьера, не исключена не только отставка Кабмина, но и досрочные выборы.
Волнения в обществе накануне осени: готова ли Украина к новым потрясениям - фото из открытых источников
Эксперты для портала "Комментарии" оценили вероятность подобных событий и изменений и рассказали, выдержит ли Украина новые потрясения.
Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин акцентирует, что в Украине практически перед каждым осенним политическим сезоном прогнозируется рост социальной активности. Особенно ближе к концу электорального цикла.
Эксперт отмечает, что центр геополитического противостояния между условными Западом и Востоком сегодня проходит не через Украину, а через Минск.
"Россия отвлечена на выборы в Госдуму и демонстрацию "добрых намерений" в новом раунде переговоров с Вашингтоном. До введения "Северного потока-2" ждать активных действий Кремля по дестабилизации ситуации в Украине не приходится, – подчеркивает Андрей Мишин. – Вашингтон вполне устраивает демонстративная "угодливость" Зеленского. В целом, как правитель из сказок Пушкина, этой политической осенью Владимир Александрович может "царствовать, лёжа на боку"".
Политолог Владимир Цыбулько считает, что в обществе накопилась усталость от неопределенности. И эта усталость вполне может стать причиной досрочной смены власти.
"Нерешенные властью задачи растут по экспоненте, что реально может породить идеальный шторм, когда все проблемы сконцентрируются в одном месте и в одно время, – прогнозирует политолог. – Вряд ли тарифы будут триггером беспорядков. Но поводов для недовольства хватит. И, скорее, не сами массовые акции, а реакция на них со стороны власти приведет к непрогнозированным последствиям, когда переформатированием правительства проблема не решится. Думаю, общество дозревает к устранению Зеленского от власти".
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