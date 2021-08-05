В Украине всё чаще говорят о вероятных волнениях и политических потрясениях осенью, когда остро встанут темы роста тарифов, нового отопительного сезона, возможной имплементации в украинское законодательство формулы Штайнмайера. Называют кандидатуры на смену премьера, не исключена не только отставка Кабмина, но и досрочные выборы.

Волнения в обществе накануне осени: готова ли Украина к новым потрясениям - фото из открытых источников

Эксперты для портала "Комментарии" оценили вероятность подобных событий и изменений и рассказали, выдержит ли Украина новые потрясения.

В юбилейном для Независимости году угрозы и риски политических потрясений минимальны

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин акцентирует, что в Украине практически перед каждым осенним политическим сезоном прогнозируется рост социальной активности. Особенно ближе к концу электорального цикла.

"В юбилейном для Независимости году угрозы и риски политических потрясений минимальны, – считает Андрей Мишин. – В первую очередь – из-за влияния на массовое сознание полуторагодичного режима карантина и высокой вероятности новой волны пандемии. Во-вторых, если массы и выйдут на протесты, то без вожаков. Политическая оппозиция (как Евросолидарность, так и ОПЗЖ) деморализована и ограничена в каналах телекоммуникации. То есть выступления будут носить "диффузный" характер. Зе-команда вполне способна управлять протестами и перенаправить их с власти на олигархов и внешние силы".

Эксперт отмечает, что центр геополитического противостояния между условными Западом и Востоком сегодня проходит не через Украину, а через Минск.

"Россия отвлечена на выборы в Госдуму и демонстрацию "добрых намерений" в новом раунде переговоров с Вашингтоном. До введения "Северного потока-2" ждать активных действий Кремля по дестабилизации ситуации в Украине не приходится, – подчеркивает Андрей Мишин. – Вашингтон вполне устраивает демонстративная "угодливость" Зеленского. В целом, как правитель из сказок Пушкина, этой политической осенью Владимир Александрович может "царствовать, лёжа на боку"".

Общество дозревает к устранению Зеленского от власти

Политолог Владимир Цыбулько считает, что в обществе накопилась усталость от неопределенности. И эта усталость вполне может стать причиной досрочной смены власти.

"Нерешенные властью задачи растут по экспоненте, что реально может породить идеальный шторм, когда все проблемы сконцентрируются в одном месте и в одно время, – прогнозирует политолог. – Вряд ли тарифы будут триггером беспорядков. Но поводов для недовольства хватит. И, скорее, не сами массовые акции, а реакция на них со стороны власти приведет к непрогнозированным последствиям, когда переформатированием правительства проблема не решится. Думаю, общество дозревает к устранению Зеленского от власти".

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