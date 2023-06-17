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Воину, потерявшему зрение во время выполнения боевого задания, просят присвоить звание Герой Украины

Сапер Владислав Ещенко из Донбасса потерял глаза, но надеется на восстановление и продолжает помогать собратьям на фронте

сегодня, 13:55
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Автор:

Кравцев Сергей

На сайте Офиса президента появилась петиция с просьбой присвоить звание Героя Украины бойцу второго саперного отделения инженерно-саперного взвода подразделения обеспечения воинской части А7270 Владиславу Ещенко.

Воину, потерявшему зрение во время выполнения боевого задания, просят присвоить звание Герой Украины

Сапер Владислав Ещенко. Фото: из открытых источников

Владислав Ещенко проживает в Славянске, хотя сам уроженец ныне оккупированной Горловки. С 2020 года работал деминером в гуманитарной организации по разминированию, проводил действия, направленные на очистку территорий Донецкой и Луганской областей по поиску и обезвреживанию вражеских мин и других взрывоопасных предметов.


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Через неделю после начала полномасштабного вторжения стал добровольцем в ряды ВСУ в должности сапера. В ходе выполнения боевого задания по обезвреживанию мин ПФМ-1 в районе Богдановки Донецкой области Владислав Ещенко получил минно-осколочное ранение и получил контузию. В результате воину был поставлен диагноз: минно-осколочное ранение, ожоги, акубаротравма.

После тяжелой реабилитации боец не пал духом и стал образцом для многих наших соотечественников. Он создал свой Благотворительный Фонд БО "Увидим победу".

Сейчас Владислав исполняет обязанности директора фонда для помощи раненым бойцам потерявшим зрение, как и он. Также следует отметить, что Владислав приобщился к приобретению и передаче в воинскую часть квадрокоптеров, что помогло военным осуществлять успешные военные операции под Соледаром.

В настоящее время Владислав работает над главной целью своего благотворительного фонда, а именно ведет переговоры с учеными из Испании г. Аликанте о приобретении патента и перевозке технологии в Украину, которая сможет вернуть полностью утраченное зрение раненым бойцам и всем нуждающимся. Цель проекта внедрения в кортикальную кору чипа, который будет обрабатывать данные с камер и с помощью нейросети передавать изображения в мозг.

"Учитывая вышеуказанные обстоятельства, мы, граждане Украины, обращаемся к Президенту Украины, Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины саперу второго саперного отделения инженерно-саперного взвода подразделения обеспечения воинской части А7270 солдату Ещенко Владиславу Александровичу. Владислав проявил себя как настоящий герой, рискуя своей жизнью, выполняя боевые задачи, требующие отваги и профессионализма. Его самопожертвование и мужество заслуживают признания и чествования", – говорится в петиции.

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Источник: https://petition.president.gov.ua/petition/188402?fbclid=PAAaZ-JGIQIcmlDtPsxxC_74dcqdr7nOEIJSPutApCGm5DAt7-tChAs-6WVrI_aem_th_AYZdzRv7FDMilNmMI2wfeQcOOvSkPv50yk2NCz1PTEWiXjT_fUe3QmtxuVMte6gMM_U
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