Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал новое пространное заявление о пересмотре военной стратегии Украины, отметив приоритет сохранения нации и государственных институтов над бескомпромиссным фатализмом. Парламентарий подчеркнул, что, несмотря на полное стремление демонтировать российскую имперскую систему, Киев должен трезво оценивать собственные текущие способности.

Алексей Гончаренко

Политик откровенно признал, что разделяет радикальные цели общества на будущее страны-агрессора, однако призвал разделять желаемое и реальное. Для окончательного разгрома противника нужны совсем другие военные масштабы.

"Хочу ли я, чтобы Россия была уничтожена? Да. Хочу ли я, чтобы Россия была деколонизирована? Да, — утверждает народный депутат Алексей Гончаренко. — Но чтобы добиться этой цели, нужно быть готовыми. Начать с того, что на Москву должны лететь не редкие дроны, а баллистика".

В то же время законодатель констатировал, что на данном этапе это невозможно осуществить. Учитывая баланс сил, он считает нужным искать пути для перехода войны в другое русло, чтобы не допустить истощения внутренних ресурсов Украины.

"Можем ли мы уничтожить Россию прямо сейчас? Нет. Не можем, – акцентирует Алексей Гончаренко. — И если мы исходим из этого тезиса, который является объективной реальностью, то воевать надо не до конца собственного существования. Надо уметь остановиться и сохранить свое государство".

Нардеп не скрывает, что дипломатическая или военная пауза будет иметь тяжелый эмоциональный эффект для общества. Однако, по его убеждению, такой шаг оправдан с точки зрения стратегического выживания страны.

"Остановка будет неприятной. Нам придется в чем-то уступить, где-то договориться, а где-то промолчать, — резюмирует парламентарий. — Но мы сохраним государство, людей, экономику. Это того стоит".

Гончаренко также подверг критике подходы тех представителей элит, которые рассчитывают на внезапный внутренний коллапс внутри Кремля, назвав подобное планирование легкомысленным. По его мнению, ожидание чуда безответственно. Политик подытожил, что из-за фатализма, охватившего многих лидеров мнений и власть имущих, теряется забота о самих украинцах, а требования продолжать боевые действия до тотального истощения демографического ресурса свидетельствуют о нехватке настоящей любви к собственному народу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что после предыдущих заявлений Гончаренко, партия "Европейская солидарность" сделала заявление об исключении нардепа из фракции.