«Воювати треба не до кінця власного існування»: Гончаренко про нові болючі компроміси

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив нову розлогу заяву щодо перегляду воєнної стратегії України, наголосивши на пріоритеті збереження нації та державних інститутів над безкомпромісним фаталізмом. Парламентар підкреслив, що попри цілковите прагнення демонтувати російську імперську систему, Київ має тверезо оцінювати власні поточні спроможності.

Олексій Гончаренко

Політик відверто визнав, що поділяє радикальні цілі суспільства щодо майбутнього країни-агресора, проте закликав розділяти бажане та реальне. Для остаточного розгрому ворога потрібні зовсім інші військові масштаби.

"Чи хочу я, щоб Росія була знищена? Так. Чи хочу я, щоб Росія була деколонізована? Так, — стверджує народний депутат Олексій Гончаренко. — Але щоб досягти цієї мети, треба бути готовими. Почати з того, що на Москву мають летіти не поодинокі дрони, а балістика".

Водночас законодавець констатував, що на даному етапі здійснити це неможливо. Зважаючи на баланс сил, він вважає за потрібне шукати шляхи для переходу війни в інше русло, аби не допустити виснаження внутрішніх ресурсів України.

"Чи можемо ми знищити Росію прямо зараз? Ні. Не можемо, — акцентує Олексій Гончаренко. — І якщо ми виходимо з цієї тези, яка є обʼєктивною реальністю, то воювати треба не до кінця власного існування. Треба вміти зупинитися і зберегти свою державу".

Нардеп не приховує, що дипломатична чи військова пауза матиме важкий емоційний ефект для суспільства. Проте, на його переконання, такий крок є виправданим із погляду стратегічного виживання країни.

"Зупинка буде неприємною. Нам доведеться в дечому поступитися, десь домовитися, а десь промовчати, — резюмує парламентар. — Але натомість ми збережемо державу, людей, економіку. Це того варте".

Гончаренко також розкритикував підходи тих представників еліт, які розраховують на раптовий внутрішній колапс всередині Кремля, назвавши подібне планування легковажним. На його думку, очікування дива є безвідповідальним. Політик підсумував, що через фаталізм, який охопив багатьох лідерів думок та можновладців, втрачається турбота про самих українців, а вимоги продовжувати бойові дії до тотального виснаження демографічного ресурсу свідчать про брак справжньої любові до власного народу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після попередніх заяв Гончаренка, партія "Єврпейська солідарність" зробила заяву про виключення нардепа з фракції.