«Воювати треба не до кінця власного існування»: Гончаренко про нові болючі компроміси

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Недилько Ксения
Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив нову розлогу заяву щодо перегляду воєнної стратегії України, наголосивши на пріоритеті збереження нації та державних інститутів над безкомпромісним фаталізмом. Парламентар підкреслив, що попри цілковите прагнення демонтувати російську імперську систему, Київ має тверезо оцінювати власні поточні спроможності.
Олексій Гончаренко
Політик відверто визнав, що поділяє радикальні цілі суспільства щодо майбутнього країни-агресора, проте закликав розділяти бажане та реальне. Для остаточного розгрому ворога потрібні зовсім інші військові масштаби.
Водночас законодавець констатував, що на даному етапі здійснити це неможливо. Зважаючи на баланс сил, він вважає за потрібне шукати шляхи для переходу війни в інше русло, аби не допустити виснаження внутрішніх ресурсів України.
Нардеп не приховує, що дипломатична чи військова пауза матиме важкий емоційний ефект для суспільства. Проте, на його переконання, такий крок є виправданим із погляду стратегічного виживання країни.
Гончаренко також розкритикував підходи тих представників еліт, які розраховують на раптовий внутрішній колапс всередині Кремля, назвавши подібне планування легковажним. На його думку, очікування дива є безвідповідальним. Політик підсумував, що через фаталізм, який охопив багатьох лідерів думок та можновладців, втрачається турбота про самих українців, а вимоги продовжувати бойові дії до тотального виснаження демографічного ресурсу свідчать про брак справжньої любові до власного народу.
Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що після попередніх заяв Гончаренка, партія "Єврпейська солідарність" зробила заяву про виключення нардепа з фракції.