Воевать до полной победы или немедленно начать переговоры: что думают украинцы

Большинство украинцев поддерживают идею, что нужно воевать до полной победы, а именно восстановление территориальной целостности Украины в 1991 году и вступление в международные экономические и блоки безопасности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование ВОО "Передовые правовые инициативы".



Украинские военные. Фото из открытых источников

Согласно результатам социологического опроса ВОО "Передовые правовые инициативы", 57,18% украинцев поддерживают, что воевать необходимо до полной победы, то есть восстановление территориальной целостности Украины в границах 91-го, а также вступление в ЕС и НАТО. За немедленные мирные переговоры с полной двусторонней остановкой огня высказались 42,82% респондентов.

"Передовые правовые инициативы" спросили, поддерживают ли участники опроса проведение референдума в Украине по заключению мирных соглашений с Россией. 41,01% выразили свою поддержку, 36,92% заявили, что они против проведения такого референдума, а 22,0% респондентов не ответили на вопрос.

Также опрос показывает, что по сравнению с мартом вырос рейтинг президента Владимира Зеленского на 4,4%. Авторы исследования связывают это с прорывом российской границы и боев в Курской области России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, в котором украинцев спросили, поддерживают ли они бои в Курской области. Более 83% респондентов заявили о поддержке военной операции Украины на территории России, противоположное мнение оказалось у около 8% опрошенных.

Также "Комментарии" писали о том, сколько украинцев надеется, что Украина к 2030 году станет членом НАТО и ЕС.