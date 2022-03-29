Военный, пославший российский корабль, вернулся домой в Черкасскую область (ФОТО)

Из плена домой, в Черкасскую область, вернулся автор фразы о российском военном корабле, защитник острова Змеиный Роман Грибов. Ему вручили награду. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табуренца.

Автор уже известной всем нам фразы о российском военном корабле, защитник острова Змеиный — Роман Грибов — вернулся из плена домой в Черкасскую область!