Военный, пославший российский корабль, вернулся домой в Черкасскую область (ФОТО)

Из плена домой, в Черкасскую область, вернулся автор фразы о российском военном корабле, защитник острова Змеиный Роман Грибов. Ему вручили награду. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на сообщения главы Черкасской областной военной администрации Игоря Табуренца.
Автор уже известной всем нам фразы о российском военном корабле, защитник острова Змеиный — Роман Грибов — вернулся из плена домой в Черкасскую область!
"Имел за честь поздравлять на Родине нашего без преувеличения легендарного военного. Роман участвовал в обороне острова Змеиный.
Черкащанин вместе с побратимами продемонстрировали всему миру твердость и крепость украинского духа, нашу несокрушимость. От всего общества вручил Роману отличие "За заслуги перед Черкасщиной. С такими защитниками мы обязательно победим! Держим строй! Слава Герою Украины и автору уже лейтмотива войны с РФ! ", — отметил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук рассказала, что будут делать с военнопленными . С 12 марта сформирован Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными в Украине. Руководителем штаба назначена министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Чиновница подчеркнула, что нормы международного гуманитарного права, как и задачи и миссии Международного комитета Красного Креста, следует пересматривать и вносить коррективы, потому что война против Украины неконвенционна, враг нарушает Женевские конвенции, игнорирует международное право, войско врага совершает военные преступления и и гражданского населения.
Роман Грибов вернулся домой (фото из открытых источников)