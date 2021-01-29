Военный корабль США вошел в воды Черного моря (ФОТО)

28 января эсминец ВМС США USS Porter вернулся в акваторию Черного моря. О событии и причины нахождения американского корабля в водах вблизи Украины сообщает пресс-служба НАТО.

Так выглядит эсминец USS Porter. Фото: MC1 Turner, James

По информации, предоставленной представителями Альянса, американские военные планируют провести учения в Черном море. Пока запланированы некоторые операции по морской безопасности, а также тренировки с представителями стран-партнеров.

Стоит отметить, что несколькими днями ранее сообщалось о прибытии в воды Черного моря военного танкера USNS Laramie и ракетного эсминца USS Donald Cook.





Конкретных дат начала учебных тренировок пока не сообщается, но пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску все равно одобрительно отзывается о присутствии кораблей США в Черном море. По её мнению, эта акватория — стратегически важна для НАТО, ведь воды моря омывают берега нескольких стран-союзников альянса.

"В ответ на незаконную и нелегитимную аннексию Крыма в Украину Россией и постоянное наращивание войск в Черном море, Альянс усилил свою оборонительную присутствие в регионе и остается полностью преданным безопасности Черного моря", — подчеркнула Лунгеску.

Стоит напомнить, что присутствие американских военных кораблей в водах Черного моря — отнюдь не редкость. Обычно патрулированием здешней акватории ВМС США занимаются не менее восьми месяцев в году.

Также следует отметить, что в 2021 году НАТО впервые отправило в воды Черного моря сразу несколько кораблей за такой короткий срок. Подобные действия свидетельствуют при значительную поддержку Украины и доверие к партнерству. В Альянсе утверждают, что береговые и морские учения, во время которых осуществляется обмен опытом и информацией между военными разных стран, способствуют укреплению сотрудничества.

Ранее "Комментарии" рассказывали о самой большой, по мнению немецкого генерала, угрозе безопасности НАТО.

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