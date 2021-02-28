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Военный эксперт рассказал, почему «Укроборонпром» выводит из своего состава предприятия

Как считает генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко, преобразование в «Укроборонпроме» позволит привлекать частные предприятия

сегодня, 03:05
Автор:

Ольга Чародий

ГК "Укроборонпром" вывел из своего состава 17 предприятий и передал корпоративные права на два АО в рамках реформирования концерна. В частности, концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на два АО. Они много лет не выполняют оборонные заказы.

Военный эксперт рассказал, почему «Укроборонпром» выводит из своего состава предприятия

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Еще восемь предприятий передадут в Фонд госимущества для приватизации. Два предприятия планируют передать Государственному космическому агентству, а еще одно –  Министерству обороны. Предприятия, которые выводятся из состава концерна, не вели финансово-хозяйственную деятельности, либо были убыточными и имели негативные финансовые результаты.

Как  рассказал информационному агентству "Комментарии-Украина" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, в последнее десятилетие существования "Укроборонпрома" стал вопрос о том, что эта структура замыкалась непосредственно президентом и не замыкалась на правительстве. Сейчас, особенно в условиях войны, возникла необходимость в специализированном министерстве.

"Оставшиеся предприятия, которые будут представлять Укроборонпром, разделить на два управляющих холдинга — "оборонительные
технологии" и "аэрокосмические системы управления". Холдинги будут представлять собой акционерные общества", — рассказал Романенко.

По его словам, такое преобразование позволит привлекать частные предприятия, в том числе зарубежные, к производству.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество. Эксперты оценили эту идею для портала "Комментарии".



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