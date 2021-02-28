Военный эксперт рассказал, почему «Укроборонпром» выводит из своего состава предприятия

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Ольга Чародий
ГК
"Укроборонпром" вывел из своего состава 17 предприятий и передал
корпоративные права на два АО в рамках реформирования концерна. В частности,
концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на
два АО. Они много лет не выполняют оборонные заказы.
Укроборонпром (фото из открытых источников)
Еще восемь предприятий
передадут в Фонд госимущества для приватизации. Два предприятия планируют
передать Государственному космическому агентству, а еще одно – Министерству
обороны. Предприятия, которые выводятся из состава концерна, не вели
финансово-хозяйственную деятельности, либо были убыточными и имели негативные
финансовые результаты.
Как рассказал информационному агентству
"Комментарии-Украина" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса,
кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель
начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, в
последнее десятилетие существования "Укроборонпрома" стал вопрос о том, что эта
структура замыкалась непосредственно президентом и не замыкалась на
правительстве. Сейчас, особенно в условиях войны, возникла необходимость в специализированном
министерстве.
По его словам, такое преобразование позволит привлекать частные предприятия, в том числе зарубежные, к производству.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество. Эксперты оценили эту идею для портала "Комментарии".
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