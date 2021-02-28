Военный эксперт рассказал, почему «Укроборонпром» выводит из своего состава предприятия

ГК "Укроборонпром" вывел из своего состава 17 предприятий и передал корпоративные права на два АО в рамках реформирования концерна. В частности, концерн передал Фонду госимущества восемь предприятий и корпоративные права на два АО. Они много лет не выполняют оборонные заказы.

Укроборонпром (фото из открытых источников)

Еще восемь предприятий передадут в Фонд госимущества для приватизации. Два предприятия планируют передать Государственному космическому агентству, а еще одно – Министерству обороны. Предприятия, которые выводятся из состава концерна, не вели финансово-хозяйственную деятельности, либо были убыточными и имели негативные финансовые результаты.

Как рассказал информационному агентству "Комментарии-Украина" военный эксперт, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010 гг.) Игорь Романенко, в последнее десятилетие существования "Укроборонпрома" стал вопрос о том, что эта структура замыкалась непосредственно президентом и не замыкалась на правительстве. Сейчас, особенно в условиях войны, возникла необходимость в специализированном министерстве.

технологии" и "аэрокосмические системы управления". Холдинги будут представлять собой акционерные общества", — рассказал Романенко. "Оставшиеся предприятия, которые будут представлять Укроборонпром, разделить на два управляющих холдинга — "оборонительные

По его словам, такое преобразование позволит привлекать частные предприятия, в том числе зарубежные, к производству.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект, предусматривающий реформу "Укроборонпрома". Теперь предприятие из Государственного концерна превратится в акционерное общество. Эксперты оценили эту идею для портала "Комментарии".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!