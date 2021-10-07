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Военные склады в Балаклее: есть ли угроза пожара

Подразделение пожарной безопасности ВСУ мониторит горения сухой травы в полях возле складов боеприпасов

сегодня, 16:20
Автор:

Елена Бурдейная

Виктор Кот, начальник одного из отделов пожарной безопасности ВСУ, успокоил, что местности около военных складов ничего не угрожает, сообщает портал "АрмияИнформ".

Военные склады в Балаклее: есть ли угроза пожара

Пожар неподалеку Балаклеи - скрин из видео ГССС

Сухая трава и камыш горели в полях в пригородной зоне Балаклеи, на расстоянии пол десятка километров от арсенала, расположенного между Балаклеей и селами Вербовка и Яковенково. Площадь возгорания — 5 га. Первый сигнал о пожаре поступил в службу "101" в 12 час. 27 мин. На место быстро прибыли три автоцистерны ГСЧС, также приехали работники местного лесхоза и пожарные из ближайшей военной части. Воды для тушения было достаточно и уже через два часа огонь, который двигался к жилым домам, остановили. Ни боеприпасам, ни складской инфраструктуре, ни жителям Балаклеи ничего не угрожает.

Накануне в медиапространстве Украины появилась информация, источником которой были ресурсы Российской Федерации. Сообщалось, что вспыхнул масштабный пожар, грозит перекинуться на здания и пригородную территорию. ВСУ опровергает: угрозы военным складам не было.

Склады боеприпасов в Балаклее дважды попадали в поле зрения общественности. В 2017 году в арсенале начался пожар, в результате которого начали детонировать заряды. Огонь охватил около 100 га — это треть площади арсенала, горели площадки со снарядами для танков и артиллерии. В результате катастрофы один человек погиб, разрушены две сотни жилых домов, эвакуировали более 15 тыс. граждан. ВСУ и Временная следственная комиссия сообщили, что причина пожара — диверсия. В 2019 году — еще один эксцесс, не столь масштабный. Согласно информации Минобороны, при вывозе детонировали заряды. Погибли два саперов, было пол десятка раненых.

По состоянию на 2017 в балаклеевском 65-ом ракетно-артиллерийским арсенале хранилось 138 тыс. тонн боеприпасов, которые планировали утилизировать. Хотя место их расположения слишком близко к границе, перевезти их в другое возможности нет.

Об опасности, от которой украинцев спасают пиротехники ГСЧС , читайте в статье издания "Комментарии".


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Источник: https://armyinform.com.ua/2021/10/shho-vidbuvayetsya-v-balakliyi/
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