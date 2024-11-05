Военные на фронте тоже заготавливают дрова: будут ли их штрафовать после проверок «на нуле»

Верховная Рада приняла закон о наказании за дрова без документов, который пока еще не подписан президентом.

Дрова на зиму

Как отмечает политический эксперт Александр Кочетков, в Украине продолжается жестокая война, кроме того, у страны проблемы с энергетикой, которые могут усилиться. В этих условиях вместо того, чтобы создать людям максимум возможностей для выживания, их планируют наказывать "за ущерб, нанесенный лесным насаждениям", говорит эксперт.

При этом он обращает внимание, что наказывать — и штрафами, и даже заключением — собираются не околовластный бизнес, который продолжает контрабандой вывозить лес за границу, а простых сельчан, у которых участковые найдут дрова, а документов на приобретение дров не будет.

"И никого не будет интересовать, что дрова остались еще с прошлого года, когда ни о каких документах никто не упоминал. И такая ситуация будет почти во всех хозяйствах по стране", – добавил Кочетков.

По его мнению, власти просто пытаются собрать "очередную коррупционную дань" с населения. При этом эксперт высказал предположение, что сверху будет спущен план по штрафам, и люди вынуждены будут откупаться.

При этом Кочетков отметил, что воины ВСУ на фронте тоже рубят лес для защитных сооружений, и на дрова тоже.

"И у них нет на это разрешительных документов. Да что там бывает, что даже термитом тот лес выжигают вместе с оккупантами. Без разрешения депутатов и чиновников. Интересно, если этот дурацкий закон будет подписан президентом, приедут ли на ноль проверяя, чтобы наложить на бойцов штрафы", — интересуется эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , согласно новому законопроекту, если человек дома хранит дрова более чем на 30 тыс грн, ему грозит от 5 до 7 лет, а на меньшую сумму — штраф от 34 тыс грн. хранение дров без документов.



