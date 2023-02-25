Водителям в Украине грозят новые штрафы

В Украине могут ввести новые штрафы водителям. Предлагают ввести наказание за опасную перевозку животных. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде.

Штрафы в Украине. Фото: из открытых источников

Инициаторами введения новых штрафов стали народные депутаты Александр Юрченко и Антонина Славицкая. Нардепы обратили внимание на то, что "в Украине наблюдается практика, особенно среди женщин, которые во время управления транспортным средством держат на коленях или руках собак небольших пород".

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Как утверждают авторы законопроекта, животное может отвлекать водителя или мешать управлению транспортным средством.

Вместе с тем депутаты считают, что в случае внезапной остановки или столкновения отсутствие специальных средств для перевозки или надежных креплений превращает животное в "снаряд", который может травмировать пассажиров, или привести к травме или гибели животного.

"К примеру, в типичном ДТП при скорости 50 км/ч собака весом 20-25 кг будет лететь вперед с силой удара около 700 кг", — приводится пример в документе.

Поэтому парламентарии хотят обязать водителей, если и перевозить своих любимцев в авто, то соблюдать все меры безопасности, то есть, заботится о том, чтобы животные не мешали езде.

Поэтому в законопроекте предлагается обязать водителей перевозить своих любимцев таким образом, который не помешает управлению транспортным средством и соблюдению правил дорожного движения. Впрочем, каким образом это должно происходить, в документе не уточняется.

Как предлагают народные избранники, за нарушение правил перевозки животных следует ввести административную ответственность. В частности, речь идет об штрафе в размере 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 510 гривен. Но при повторном нарушении в течение года предлагается штрафовать на сумму в размере 50 не облагаемых налогом минимумов доходов, то есть 850 гривен.

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