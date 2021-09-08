Водителям назвали лучшее время для установления зимней резины

Если у вас нешипованная резина, то менять шины лучше, когда ночью установится плюсовая температура, а днем — когда на термометре температура будет в пределах +7 градусов. Об этом сообщают эксперты на сайте "Авто Диски UA".

Лучшее время для установления зимней резины, фото с открытых источников

Кто водит машину, тот знает или должен знать, что безопасность на дороге на 70% зависит от резины, и с наступлением переходного сезона надо переобуться. Не надейтесь "перекантоваться" зимой на летних колесах. И летом на зимней резине ездить как минимум расточительно.



У некоторых может возникать вопрос, для чего дважды в год морочить голову, чтобы заменить резину, ведь колеса не мерзнут и не потеют, как человеческие ноги. Кроме того, для машин придумана всесезонка. Так называемая универсальная резина — летняя и зимняя 2 в 1, на которой можно ездить без лишнего заезда на шиномонтаж (но об ее нюансы чуть позже).



Как температура воздуха может влиять на колеса? Может и влияет — на сам материал. Летняя и зимняя резина отличаются не только протектором (узором и глубиной рисунка), но и качеством резинового сплава. Это те ключевые моменты, которые непосредственно сказываются на сцеплении колес с дорогой. А чем оно лучше, тем автомобиль устойчив и повороткиший в движении.



Ранее портал "Комментарии" информировал, что в Украине взлетят цены на бывшие в употреблении автомобили . Эксперты сообщили о том, что в Украине ожидается подорожание применяемых автомобилей из США. По их данным, рост спроса на автомобили из Америки увеличилось на 5% только за последние несколько недель.

Как заявляют аналитики с Cox Automotive, в этом месяце применяемые американские авто выросли в цене на целых 30%. Сейчас цены на них крупнейшие за последние 20 лет.

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