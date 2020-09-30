Водителей предупредили о важных изменениях на дорогах с 1 октября

Водителям в Украине с завтрашнего дня не следует забывать о важном правило на дорогах — включенном ближнем свете. Об этом сообщает Министерство внутренних дел в Telegram-канале.

Так, с 1 октября водители транспортных средств во время движения в Украине должны включать ближний свет фар.

"Водители, напоминаем о начале сезона включенных фар! Двигаясь вне населенных пунктов днем и ночью, включайте ближний свет фар или дневные ходовые огни", — говорится в сообщении МВД.

Правило будет действовать до начала мая. Добавим, что согласно КУоАП, штраф за отсутствие во время движения ближнего света или ходовых огней составляет 425 грн.

Напомним, в МВД дали важный совет пострадавшим от угона автомобиля водителям. Вице-глава МВД Антон Геращенко призвал не выкупать угнанные автомобили, чтобы не поощрять деятельность преступников.

Ранее сообщалось, что в Украине изменится содержание бланка водительских прав и техпаспорта. Так, в правах появится отметка о согласии или несогласии стать донором органов в случае смерти. Эта информация бывает экстренно необходима в случае оказания медицинской помощи водителю при аварии или несчастном случае.

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